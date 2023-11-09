القطاع الخاص بدبي يسجل أكبر زيادة في الأعمال منذ يونيو 2019

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي خلال شهر أكتوبر الماضي، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد ثقة الشركات، وزيادة حجم الأعمال الجديدة بأكبر معدل منذ شهر يونيو 2019، مع حدوث تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.

ووفقاً لنتائج المؤشر الذي يراقب حركة اقتصاد دبي عبر قياس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، مع بيانات قطاعية إضافية بخصوص قطاعات السياحة، والجملة والتجزئة، والإنشاءات، أعطى التحسن في نمو المبيعات الشركات ثقة أكبر بشأن توقعات الأعمال.

وارتفع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر من 56.1 نقطة في سبتمبر إلى 57.4 نقطة في أكتوبر، مدعوماً بالزيادة السريعة في حجم الأعمال الجديدة، وارتفاع معدل نمو المبيعات لأعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات وتحسن الطلب في السوق.

وأظهرت نتائج المؤشر تسارع نمو المبيعات على نطاق واسع على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة المشمولة بالدراسة، حيث سجل كل منها أكبر ارتفاع منذ شهر يونيو 2019، في حين كان نمو المبيعات ملحوظاً بشكل خاص بين شركات البيع بالجملة والتجزئة ومقدمي خدمات السفر والسياحة.

وساعد تحسن الطلب على حدوث ارتفاع حاد آخر في النشاط التجاري على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر، بل إن وتيرة نمو الإنتاج ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، ومع ذلك، أظهرت الشركات درجة من الحذر تجاه التوظيف، حيث تشير بيانات الدراسة إلى ارتفاع طفيف في التوظيف كان هو الأضعف خلال ما يزيد قليلاً عن عام.

وعلى صعيد التكلفة، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة قوية في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، والتي كانت أيضًا الأسرع خلال 15 شهراً بعد انخفاض ضغوط التكلفة في وقت سابق من العام، وكان هذا مرتبطاً في كثير من الأحيان بارتفاع أسعار الموردين في ظل ارتفاع الطلب على المواد. ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار منتجاتها بشكل طفيف تماشياً مع التقارير التي تتحدث عن قوة المنافسة. وفي الوقت نفسه، تحسنت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها منذ شهر فبراير 2020.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في ستاندرد أند بورز ماركت انتيليجنس: “شهد معدل الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط في دبي تحسناً كبيراً في الجزء الأخير من العام، حيث تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر إلى أن ظروف السوق القوية أدت إلى أكبر زيادة في الأعمال الجديدة منذ شهر يونيو 2019.