عبدالله بن طوق: الإمارات وكوريا تجمعهما شراكة استراتيجية متطورة

سيؤول (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تجمعهما شراكة استراتيجية متطورة تتميز بالقواسم المشتركة في المجالات الاقتصادية، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز أواصر العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر بما يعود بالخير والازدهار على البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسية لمعرض ومنتدى «COMEUP2023» بالعاصمة الكورية سيؤول وبحضور أكثر من 60 ألف زائر و100 متحدث من حول العالم.

وقال معالي عبدالله بن طوق: إن 2023 يعد عاماً مميزاً في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا كونه شهد العديد من محطات العمل المتسارعة والريادية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي تضمنت استضافة دولة الإمارات لفعاليات يوم الأعمال الكوري بالشرق الأوسط، وانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي أسفرت عن تعزيز مسارات التعاون في 11 قطاعاً استراتيجياً.

في سياق متصل، زار معالي عبدالله بن طوق المري جناح دولة الإمارات في معرض الشركات الناشئة COMEUP2023، والذي يضم أكثر من 40 شركة صغيرة ومتوسطة و20 جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

واطلع معاليه على أنشطة الشركات الناشئة الإماراتية وما تقدمه من مشاريع مبتكرة وحلول تكنولوجية متقدمة أمام مجتمع الأعمال الكوري والعالمي المشاركين في الفاعلية.

وتوقف معاليه عند الظبي المهيري، أصغر رائدة أعمال إماراتية، مؤسِّسة شركة رينبو جمني للوسائل التعليمية للأطفال، التي تشارك في المعرض، إلى جانب مجموعة من الشركات الناشئة الإماراتية التي تعمل في مختلف المجالات، ووجه معاليه بتوفير كل التسهيلات والحوافز التي من شأنها أن تعزز مسيرة الظبي المهيري في مجال ريادة الأعمال.

وشهد معاليه توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «INTIN» الكورية وشركة DIAGNIO الإماراتية خلال معرض COMEUP2023 تتعلق بتصدير أجهزة الرعاية الصحية الحيوية، في ظل إعلان شركة INTIN الكورية خططها للتوسع والاستثمار في دولة الإمارات من خلال إطلاق شركة مشتركة جديدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها في الدولة.

وقع الاتفاقية في جناح دولة الإمارات، بحضور وزير الاقتصاد، كيم جي هون الرئيس التنفيذي ومؤسس INTIN، ومارينا سول «سولوييفا» الرئيس التنفيذي ومؤسس Diagnio.