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اقتصاد

388 مليون درهم أرباح «الأنصاري» خلال 9 أشهر

388 مليون درهم أرباح «الأنصاري» خلال 9 أشهر
10 نوفمبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023، حيث بلغ الربح الصافي 388 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
وقالت الشركة، في بيان أمس، إن الدخل التشغيلي للمجموعة ارتفع بنسبة 1.5% على أساس سنوي إلى 863.3 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نتيجة لزيادة الطلب بنسبة 10% على جميع منتجات وخدمات المجموعة. واستمر الطلب على القنوات الرقمية في النمو بشكل مطرد، مدعوماً بزيادة ملحوظة بنسبة 72% على أساس سنوي في حجم المعاملات ونمو بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي في عدد المعاملات.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: تبقى ثقتنا كبيرة بقوة أصولنا الأساسية وإمكانياتها والقيمة المضافة التي تقدمها في السوق.

شركة الأنصاري للخدمات المالية
الإمارات
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