السبت 11 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي

توقيع 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بالمؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي
10 نوفمبر 2023 08:27

أعلنت وزارة المالية السعودية ليل الخميس الجمعة عن توقيع المملكة لأكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الدول الأفريقية، تهدف لتحقيق شراكة متينة ومستقبل واعد لأطرافها، ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد في الرياض.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أن عدد حضور المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، تجاوز 1000 مشارك من المسؤولين السعوديين والعرب والأفارقة والمستثمرين من مختلف الجنسيات، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية. ويهدف المؤتمر، إلى تعزيز الشراكة السعودية العربية الأفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وشهد المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، توقيع الصندوق السعودي للتنمية، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة، مع 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال( الدولار يساوي 75ر3 ريال). كما شهد المؤتمر، توقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على 5 مذكرات تفاهم في كافة مجالات الطاقة، بين السعودية، و5 دول أفريقية، وهي السنغال ورواندا وتشاد وإثيوبيا ونيجيريا.

وخلال المؤتمر، وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، مذكرة تفاهم مع وزير المالية المصري محمد معيط بهدف إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين.

أخبار ذات صلة
قمة عربية إسلامية استثنائية حول غزة في الرياض اليوم
قط الرمال تميمة كأس العالم للأندية في جدة

وأبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بنوك ومؤسسات مالية أفريقية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المقام في الرياض، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين السعودية ودول قارة أفريقيا.

ووقع الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، اتفاقيات خطوط ائتمانية لتمويل الصادرات السعودية بقيمة 185 مليون دولار، الأولى بقيمة 150 مليون دولار مع البنك الأهلي المصري، والثانية بقيمة 10 ملايين دولار مع بنك التصدير والاستيراد النيجيري، والثالثة بقيمة 25 مليون دولار لتمويل مستوردي المنتجات والخدمات السعودية من دول غرب أفريقيا عن طريق بنك إيكواس للاستثمار والتنمية (التابع للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا).

وانطلق الخميس، في مدينة الرياض السعودية، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والأفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية، والشخصيات البارزة في الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، لبحث العلاقات وفرص التعاون المشتركة، حاملاً معه جملة من الجلسات الثرية والفرص الاستثمارية.

المصدر: وكالات
الاستثمار
المملكة العربية السعودية
افريقيا
آخر الأخبار
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
التعليم والمعرفة
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
اليوم 20:15
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
اليوم 20:10
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
اليوم 20:04
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
الرياضة
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
اليوم 20:03
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
علوم الدار
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©