السبت 11 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار

الذهب
10 نوفمبر 2023 09:02

تتجه أسعار الذهب لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) التي تميل للتشديد النقدي.

وبحلول الساعة 0351 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1959.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط لأدنى مستوياته منذ 18 أكتوبر أمس الخميس. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1964.50 دولار.

ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، أمس إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم. وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأميركية إلى الذروة.
وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأميركي لسعر الفائدة في يونيو من العام المقبل، بدلا من التوقعات السابقة لخفضه في مايو. وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

أخبار ذات صلة
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع
الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 979.43 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ عام 2018، ويتجه لتسجيل أسوأ أسبوع منذ 11 شهرا.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 857.61 دولار ويتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 يونيو 2021. وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
التعليم والمعرفة
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
اليوم 20:15
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
اليوم 20:10
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
اليوم 20:04
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
الرياضة
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
اليوم 20:03
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
علوم الدار
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©