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اقتصاد

"المركزي" يعلن عن مزاد للسندات الحكومية 13 نوفمبر

المصرف المركزي الإماراتي
10 نوفمبر 2023 09:58

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 13 نوفمبر الجاري.

يشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 5000 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3000 مليون درهم، والثالث 84 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم والثالث 252 يوماً لما يصل إلى 5000 مليون درهم.

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وسيكون تاريخ الإصدار في 15 نوفمبر، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 13 ديسمبر 2023، والإصدار الثاني في 10 يناير 2024، والإصدار الثالث في 7 فبراير 2024، والإصدار الرابع في 24 يوليو 2024. 

المصدر: وام
السندات
الإمارات
المصرف المركزي
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