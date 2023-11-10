وفد أعمال روسي يبحث فرص الاستثمار في إمارة رأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

استضافت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وفداً روسياً ضم رجال أعمال بارزين ينتمون إلى منطقة أورال الروسية، قاموا بزيارة رسمية لإمارة رأس الخيمة بهدف بحث الفرص الاستثمارية والتجارية المتنوعة التي تتيحها. ويمثل الوفد الروسي قطاعات عدة تضم نطاقاً واسعاً من الأنشطة، بما في ذلك العقارات والتجارة والإعلام وتنظيم الفعاليات والبيع بالتجزئة وصناديق الاستثمار وبيع المنتجات الغذائية بالجملة والاستشارات التجارية والخدمات الهندسية والآلات والمقاولات وإدارة المنشآت وتطوير تقنية المعلومات والاتصالات والأعمال المعدنية، وغيرها.

ونظمت «راكز» جولة لأعضاء الوفد تعرفوا خلالها على مشهد الأعمال النابض بالحيوية في إمارة رأس الخيمة، وشاهدوا عرضاً حول مجموعة الفرص التجارية المتاحة في الإمارة والمزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها من ناحية سياساتها الداعمة لنمو الأعمال وبنيتها التحتية المطورة وبيئة الأعمال المحفزة للنمو وحلول تأسيس الأعمال المتاحة للمستثمرين الروس.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «تعد إمارة رأس الخيمة إحدى الوجهات المفضلة للروس، حيث شهدت الإمارة في السنوات الأخيرة إقبالاً كبيراً منهم، إذ تحتضن (راكز) في الوقت الراهن ما يزيد على 900 شركة روسية تتراوح فئاتها بين الناشئة ذات الابتكار والصغيرة والمتوسطة التي تتميز بالمرونة إلى جانب الشركات الصناعية الكبيرة، وهو ما يعكس مدى ثقتهم بنا».

وأكد جلاد التزام «راكز» بدعم الشركات والمستثمرين، من خلال تعزيز الشراكات الدولية وتسهيل التعاون عبر الحدود وتوطيد العلاقات مع رواد الأعمال والشركات الروسية، إلى جانب التعاون المشترك فيما يتعلق ببحث الفرص الواعدة والمتاحة في إمارة رأس الخيمة.

وأجرى الوفد زيارات لعدد من الجهات الرسمية في الإمارة مثل موانئ رأس الخيمة وشركة رأس الخيمة العقارية وجزيرة المرجان، كما التقى أصحاب الأعمال الروس العاملين في «راكز» لاسكتشاف تجاربهم حول بيئة الاستثمار في الإمارة، والتعرف على إمكانات النمو في القطاعات المختلفة. وتهدف زيارة الوفد الروسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية، وسبل التعاون المشترك بين إمارة رأس الخيمة والشركات الروسية، حيث تمثل الإمارة وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين نظراً لتنوعها الاقتصادي ونموها المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وروسيا، وصل في عام 2022 إلى 9 مليارات دولار، محققاً زيادة بنسبة 68%. كما ارتفع حجم الصادرات الروسية إلى الإمارات بمعدل 8.5 مليار دولار، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 71%، بينما زاد حجم الصادرات من دولة الإمارات إلى روسيا بنسبة 6% لتصل إلى نصف مليار دولار.

كما تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عشرة كأهم شريك تجاري لروسيا والمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها أكبر شريك تجاري لروسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.