«إيدج» تستحوذ على 50% في «فلاريس» للتوسع بمجال تكنولوجيا الطيران



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إيدج الإماراتية، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، استحواذها على حصة 50% في فلاريس، شركة الطيران البولندية المتخصصة في تطوير الطائرات الشخصية الحديثة.

وستقوم الشركتان أيضاً بتأسيس مشروع مشترك ما يمكّن إيدج من تطوير محفظة فلاريس من الطائرات النفاثة والاستفادة من الخبرات المشتركة لتحسين ميزات الطائرات وقدراتها التشغيلية.

يندرج هذا الاستثمار الاستراتيجي ضمن محفظة إيدج المتّسعة، ويتوافق مع رؤيتها لجلب التقنيات التجارية المبتكرة إلى صناعة الدفاع.

وتقدّم (فلاريس) المشهورة بطائرتها الشخصية «Flaris LAR1 STOL» عالية السرعة، لإيدج خبرة واسعة في هندسة الطيران عالية الدقة ما يحقق لها إمكانية التوسع في هذا المجال.

وسيتم عرض الابتكارات الناتجة عن هذا المشروع المشترك في معرض دبي للطيران 2023 المقبل، وتحديداً تحويل طائرة فلاريس المأهولة إلى نموذج غير مأهول، مع الاستفادة من التقنيات المستقلة في تلبية الاحتياجات الديناميكية لقطاع الدفاع الحديث.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: يعدّ دمج القدرات الهندسية لشركة فلاريس ومجموعتها الواسعة من الطائرات في منظومتنا خطوة استراتيجية لمجموعة إيدج تدعم توسّعنا في تصنيع المحركات النفاثة وتقنيات الطيران المتقدمة، وتضيف قيمة كبيرة لمحفظة تقنياتنا الفائقة.. ونتطلع إلى ما يقدّمه هذا الاستثمار الاستراتيجي والمشروع المشترك من فرص عديدة لاسيما في تحويل تقنيات الطيران الحالية إلى أنظمة غير مأهولة.

من جانبه، قال رافال لادزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة فلاريس: يمثل توحيد الجهود مع إيدج علامة فارقة بالنسبة لشركة فلاريس ويؤكد التزامنا المشترك بالتميز في الهندسة والابتكار، وتتوافق عمليات التطوير التي تخطط لها إيدج، خاصة في مجال الطيران المستقل وتكنولوجيا المحركات المتقدمة، تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز قدرات الطائرات الشخصية.. ولا شك أن خبراتنا المشتركة ستمهّد الطريق أمام إحراز المزيد من التقدم في صناعة الطيران.

ومن خلال هذا الاستحواذ الاستراتيجي، تؤكد إيدج مكانتها مجموعة رائدة في تعزيز القدرات الدفاعية والمستقلة لدولة الإمارات.

ولا تزال المجموعة ملتزمة بالاستثمار في تكنولوجيا الجيل القادم، وتعزيز منظومة التصنيع في الدولة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الإمارات.