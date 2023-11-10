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اقتصاد

6.9 مليار درهم الأرباح التشغيلية لـ«كهرباء دبي» خلال 9 أشهر

6.9 مليار درهم الأرباح التشغيلية لـ«كهرباء دبي» خلال 9 أشهر
11 نوفمبر 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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حققت هيئة كهرباء ومياه دبي، أرباحاً تشغيلية بلغت 6.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وإجمالي إيرادات بلغت 22.2 مليار درهم، فيما وصلت إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 11.2 مليار درهم. 
وأعلنت الهيئة، اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023، حيث حققت إيرادات ربع سنوية قياسية بقيمة 9.4 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 3.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 5.5 مليار درهم.
وارتفع صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بنهاية الربع الثالث من عام 2023، بمبلغ 754 مليون درهم ليصل إلى 9.8 مليار درهم. 
ووفق بيان صادر عن الهيئة، أمس، يعود الارتفاع بنسبة 10.2% في الإيرادات المجمعة خلال الربع الثالث إلى 9.4 مليار درهم بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة الإيرادات من محفظة أصول الهيئة الأخرى. 
وعلى الرغم من تضاعف تكاليف التمويل، إلا أن صافي أرباح الهيئة في الربع الثالث من العام الجاري تجاوز أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.9%، ويمكن تغطية توزيعات الأرباح نصف السنوية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2023 من أرباح الربع الثالث فقط.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «حققنا العديد من الإنجازات المهمة والأرقام القياسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ حققنا أعلى نسبة نمو في الإيرادات ربع السنوية، والأرباح التشغيلية، والأرباح قبل الاستقطاعات، وصافي الأرباح في تاريخها، مع نمو قياسي في الأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 17.6%، وحققنا في هذا الفصل أرقاماً قياسية في تاريخ الهيئة تشمل ارتفاع إنتاج الكهرباء بنسبة 8.8% ووصول القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء إلى 15.1 جيجاوات.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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