33.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعاتها خلال الأسبوع الماضي، لينعكس الأداء الإيجابي على ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في كلا السوقين بنحو 33.5 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، محصلة ارتفاع القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 28.7 مليار درهم إلى 2.877 تريليون درهم، وارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي بنحو 4.84 مليار درهم لتبلغ 667.31 مليار درهم. وانعكس التحسن في أداء الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي على إغلاق المؤشرات في المنطقة الخضراء ليربح مؤشر أبوظبي نحو 39 نقطة، وارتفاع مؤشر سوق دبي بنحو 39.4 نقطة.

ودعمت تعاملات المستثمرين الأجانب مؤشرات أداء أسواق الأسهم خلال الأسبوع الماضي حيث زادت تعاملات الشراء بالمقارنة بتعاملات البيع لتبلغ محصلة تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 299.6 مليون درهم متضمناً 186.5مليون في سوق العاصمة و113.15مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي.

واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 5.5 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي بواقع 4.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 1.6 مليار في سوق دبي المالي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات شراء الأجانب الإجمالية مقارنة بتعاملات البيع لتكون المحصلة صافي (شراء) 186.5 مليون درهم، وصافي (شراء) 25.7 مليون سهم بعد استحواذهم على 25.8% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 31.96% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 1.66 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (شراء) بقيمة 158.62 مليون درهم، في حين جاءت محصلة تعاملات الأجانب (غير العرب) شراء بقيمة 29.88 مليون درهم، مؤكدة أن محصلة تعاملات الإماراتيين كانت (بيع) بنحو 186.5 مليون درهم من مشتريات من الأسهم بقيمة 3.479 مليار درهم ومبيعات بقيمة 3.665 مليار درهم.

وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات شراء المستثمرين المؤسساتيين بلغت 3.978 مليار درهم بعد شراء 558.14 مليون سهم، مقارنة بنحو 3.856 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 531.18 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 121.59 مليون درهم وصافي (شراء) 26.9 مليون سهم. وقام المستثمرون الأفراد بشراء 331.37 مليون سهم بقيمة تتجاوز 837.21 مليون درهم، وباعوا 358.329 مليون سهم بقيمة 958.814 درهماً لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 121.59 مليون درهم وصافي (بيع) لعدد 26.9 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.4% ليربح 38.39 نقطة، ويغلق عند مستوى 9548.88 نقطة، مقارنة مع 9510.49 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9578.71 نقطة في نهاية الأسبوع ونحو 9242.34 نقطة في حده الأدنى عند بداية الأسبوع. وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار 29 شركة، فيما أغلقت 37 شركة مستقرة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 62 ألفاً و507 صفقات خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 889.51 مليون سهم بقيمة إجمالية جاوزت 4.815 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 8828.7 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.877 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.849 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 709.71 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 43.73% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 596.55 مليون درهم لتشكل ما نسبته 36.76% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 113.15مليون درهم، كمحصلة (شراء).

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 872.17 مليون درهم تشكل ما نسبته 53.74% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 1.09 مليار درهم لتشكل ما نسبته 67.21% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 218.65 مليون درهم، كمحصلة (بيع).

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 143.26 نقطة عند مستوى3969.28 نقطة يوم أمس مقارنة مع 3929.81 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 4.84 درهم لتبلغ 667.31 مليار درهم مقارنة بنحو 662.464 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 1.6 مليار درهم بعد تداول 619.64 مليون سهم خلال 32 ألفاً و366 صفقات.



تداولات الإماراتيين

استحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 74.19% من قيمة التداولات و68% من قيمة التداولات.

وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 913.32 مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.026 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع) بقيمة 113.15 مليون درهم.