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الفجيرة تروّج لوجهاتها السياحية في سوق السفر العالمي

الفجيرة تروّج لوجهاتها السياحية في سوق السفر العالمي
11 نوفمبر 2023 01:14

الفجيرة (الاتحاد)

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شاركت دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، في فعاليات الدورة الـ 42 من معرض سوق السفر العالمي «لندن 2023» الذي يعد أحد أهم المعارض الدولية في مجال السياحة والسفر، والذي نُظم في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من الـ 6 حتى الـ 8 من نوفمبر الجاري.
وضم جناح الفجيرة في المعرض عشر وجهات حكومية وخاصة من الإمارة هي: مركز الفجيرة للمغامرات، ومطار الفجيرة الدولي، ومرافئ الفجيرة، ومنتجع شاطئ العنوان، وفندق راديسون بلو، وفندق فيرمونت شاطئ الفجيرة، ومنتجع انتركونتيننتال الفجيرة، وفندق ومنتجع ميرامار العقة، ومنتجع وسبا روتانا الفجيرة، وفندق نوفوتيل الفجيرة.
وزار منصور عبدالله بالهول الفلاسي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، أجنحة الدولة المختلفة المشاركة في معرض سوق السفر العالمي بلندن، وأبدى إعجابه بما تم عرضه فيها.
من جهته، أكد سعيد السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، حرص الدائرة على المشاركة في هذا المحفل السياحي العالمي على مدى أكثر من عشرين عاماً للترويج لإمارة الفجيرة ومقوماتها كوجهة سياحية رائدة، بالإضافة إلى الاطلاع على مستجدات القطاع السياحي العالمي وإبرام الشراكات.

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