مذكرة تفاهم بين «دبي المالي» وحكومة مدينة سيؤول

دبي (الاتحاد)

وقع مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم مع حكومة مدينة سيؤول لتعزيز أطر التعاون عبر الحدود ومشاركة أفضل الممارسات وتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية بين دبي وسيؤول.

ووقع مذكرة التفاهم، وهي الأولى من نوعها، كيم تاي كيون، نائب عمدة سيؤول ومدير السياسة الاقتصادية في حكومة مدينة سيؤول، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال كيم تاي كيون: في ظل الاهتمام المتزايد من دول الشرق الأوسط بالسوق الكورية، سنتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في دولة الإمارات، و«يويدو»، المركز المالي الرائد في كوريا، للمساعدة في الحصول على رأس المال ودعم شركاتنا الناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يتشارك كل من مركز دبي المالي العالمي ومركز «يويدو » المالي في سيؤول العديد من القواسم المشتركة والتوجهات المتماثلة، من أهمها المحور المتعلق بتعزيز الجيل القادم من الابتكار المالي بما يسهم في بحث تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه مع حكومة مدينة سيؤول، فإننا نقدم إطاراً جديداً للتعاون بين دبي وسيؤول نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو في النظامين الماليين، بينما نواصل تبادل الرؤى والجهود لتوثيق العلاقات والخبرات، في إطار الارتقاء بمستقبل القطاع المالي.

وعلى هامش اللقاء، تم عقد اجتماع مع أوه سي هون عمدة مدينة سيؤول، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل القطاع المالي وفرص النمو المتبادل.

وقال أوه سي هون، عمدة مدينة سيؤول، خلال الاجتماع: نأمل في خلق المزيد من الفرص المُربحة والهادفة للجانبين من خلال تعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وفي إطار خطة عمل واسعة النطاق، تمهد الاتفاقية لخارطة طريق هادفة لتبادل أفضل الممارسات المتعلقة بمستقبل القطاع المالي، ومواكبة عمليات المراكز المالية الدولية، وتطوير برامج الشركات الناشئة العابرة للحدود.

كما توفر مذكرة التفاهم مجالاً لتبادل وفود من الشركات الناشئة للمشاركة في الأحداث والفعاليات الإقليمية الكبرى، بالإضافة إلى تعزيز فرص تطوير الأعمال للشركات الناشئة في كلا البلدين.

وتتزايد أهمية التعاون بين الطرفين لدعم الاتفاقية عبر تبني التوجه الاستراتيجي القائم على تفعيل وتعزيز المصالح المشتركة بين كل من مركز دبي المالي العالمي وحكومة مدينة سيؤول ومركز «يويدو» المالي في سيؤول ووكالة سيؤول للأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة في دولة الإمارات وكوريا الجنوبية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم، توفير مركز دبي المالي العالمي الدعم لتوسيع الشركات الكورية الجنوبية، لتسريع نمو الشركات الناشئة ورواد الأعمال على مستوى العالم.