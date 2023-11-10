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اقتصاد

«تبريد»: مشروع تجريبي لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة

«تبريد»: مشروع تجريبي لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة
11 نوفمبر 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) عن استكمال المشروع التجريبي الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، بالتعاون مع شركة إتش تي ماتيريالز ساينس الأيرلندية، والذي عززت نتائجه فرص تحقيق مكاسب كبيرة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة.
وأظهرت نتائج المشروع نجاح تقنية السوائل الناقلة للحرارة «ماكسويل» التي طورتها شركة إتش تي ماتيريالز ساينس، في إمكانية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 9 في المائة و15% حال تطبيقها في عمليات تبريد الحالية التي تضم 89 محطة لتبريد المناطق، مما يسهم في التخلص من نحو 200 ألف طن متري من انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً نتيجة لانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية.

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وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: هذا التطور خير دليل على سعي الشركة الدؤوب لتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة في جميع مستويات عملياتها، وانطلاقاً من دورنا الرائد في توفير حلول التبريد المستدامة والمبتكرة، نبحث باستمرار عن وسائل جديدة لتسريع عملية التحول نحو حلول الطاقة المستدامة.

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
الإمارات
شركة تبريد
استهلاك الطاقة
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