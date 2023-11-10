السبت 11 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» يُنظم قمة حول تحول الطاقة

«أبوظبي للاستثمار» يُنظم قمة حول تحول الطاقة
11 نوفمبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض

نظّم جهاز أبوظبي للاستثمار قمة حول تحول الطاقة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الجوانب العلمية والدوافع الرئيسية وفرص الاستثمار المرتبطة بالتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. 
وتمت دعوة عدد من قادة الفكر العالميين من الأوساط الأكاديمية ومجتمع المستثمرين والشركات المعنية بشكلٍ مباشر بموضوع تحول الطاقة، لعرض رؤاهم حول تأثير عملية التحول على فئات الأصول الرئيسية.
وبدوره، نظم مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، المركز المستقل في مجال الأبحاث الأساسية والتطبيقية لعلوم البيانات والحوسبة والمدعوم من الجهاز، جلسات حول علوم التغير المناخي والابتكارات التقنية والجوانب الجيوسياسية لتحول الطاقة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الأكاديميين الرائدين عالمياً. 
وتناولت العروض العلمية الأخرى عدداً من المواضيع، مثل انعكاسات تحول الطاقة على أسواق القطاعين العام والخاص، وتطور اللوائح المعنية بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب استخدام الهيدروجين، وغيرها من حلول تخزين الطاقة.
وقال خادم الرميثي، المدير التنفيذي لدائرة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار: «انطلاقاً من كون جهاز أبوظبي للاستثمار مستثمراً مسؤولاً طويل المدى، فقد اتخذ خطواتٍ عديدة على مدار السنوات السابقة لتقييم التأثيرات المترتبة على التحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات على مجال الاستثمار، ويأتي حرصنا على تنظيم هذه القمة في إطار سعينا المستمر لتسليط الضوء على أحدث التوجهات الفكرية ووجهات النظر المرتبطة بموضوع تحول الطاقة، باعتباره أحد أكثر القضايا التي تواجه المستثمرين تعقيداً في الوقت الحالي. وتشكل القمة أحدث مساهمات جهاز أبوظبي للاستثمار التي تؤكد التزامه طويل الأمد بدراسة، وفهم الفرص والمخاطر المتعلقة بتحول الطاقة». 

جهاز أبوظبي للاستثمار
أبوظبي
الإمارات
الانبعاثات الكربونية
آخر الأخبار
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
التعليم والمعرفة
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
اليوم 20:15
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
اليوم 20:10
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
اليوم 20:04
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
الرياضة
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
اليوم 20:03
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
علوم الدار
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©