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اقتصاد

130 قارباً مبيعات «القمزي مارين» خلال 3 سنوات

أرشيفية
11 نوفمبر 2023 01:15

مراد المصري (أبوظبي)

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برز مصنع «القمزي مارين» لصناعة القوارب «الطراد» السريعة، خلال مشاركته في معرض أبوظبي الوطني للقوارب، كأحد المشاريع الوطنية الناشئة، التي تحقق نجاحات على الصُعد كافة، وبلغ صداها من خلال التصدير إلى الدول الخليجية المجاورة.
ويرتبط انطلاق هذا المصنع والسمعة التي يحظى بها إلى أن مؤسسه ورئيس مجلس إدارته الحالي، هو ثاني القمزي، بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، الذي أطلق هذا المشروع قبل نحو سبع سنوات، حيث احتاج في أول ثلاث إلى أربع سنوات لتأسيس المشروع بالشكل الصحيح لاستراتيجية طويلة المدى، ليحصد نجاحات كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، التي بلغ فيها إجمالي المبيعات نحو 150 قارباً، بمعدل 50 قارباً للعام الواحد، ومن خلال خط إنتاج متكامل يتطلب معدل نحو 60 يوماً لتصنيع القارب الواحد.
وأوضح القمزي، أنه وضع كامل خبرته في قيادة الزوارق السريعة في إطلاق هذا المصنع، ليقدم من خلاله الفرصة للجميع لتجربة قيادة أفضل القوارب ذات الجودة والثبات والسرعة وبحسب الاختيارات الشخصية، وقال: «ما يميزنا أننا نقوم بتصنيع القارب وفق المواصفات التي يريدها العمل، ولا نقوم بجعل العميل يركب القارب الذي نريده نحن، وهو ما جعل الإقبال يزداد علينا، وبنفس الوقت جعلنا هامش الربح معقولاً لأننا نتطلع أن يقدم كل قارب تجربة مميزة للعميل وليس هدفنا جني الأرباح المادية».
وأشار القمزي إلى أن الانطلاقة الحقيقية كانت في عام 2020، لتتزامن مع جائحة فيروس كورونا، مع بحث العملاء عن تجارب ترفيه مختلفة بالنظر لما رافق بقية النشاطات من قواعد متغيرة، فأصبح البحر ملجأ للباحثين عن هذا النوع من الرحلات على متن هذه القوارب، وبعد ذلك استمر النمو، وحالياً يضم المصنع نحو 30 عاملاً أغلبهم في الأعمال المهنية المتخصصة في تصنيع القوارب.
ويقوم المصنع باستخدام «الفايبر جلاس» في تصنيع القوارب الرياضية، من خلال مواد يتم استخدامها بأعلى المواصفات العالمية، مع تقديم الضمان للعملاء، وأضاف: «لدينا 4 منتجات من القياسات للقوارب، وهي 12 قدماً «السكيف»، 27 قدماً، 33 قدماً و36 قدماً، إلى جانب خيار القارب وفق المواصفات التي يطلبها العميل».
وعبر القمزي عن تقديره لجهود القائمين على معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وقال: «هذه أول مشاركة لنا في المعرض، ونشعر بالأجواء الرائعة فيه، وما قدمه لنا من فرصة لعرض منتجاتنا من القوارب، علماً أننا نقوم بتصدير القوارب إلى أربع دول خليجية بشكل رئيس في الوقت الحالي، وهي قطر، البحرين، سلطنة عمان والكويت، وجميع عملائنا لديهم ثقة كبيرة بالمصنع، نتطلع للبناء عليها نحو المزيد من التطور في المستقبل».

أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للقوارب
الإمارات
القوارب
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