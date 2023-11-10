يخوت وقوارب مستدامة ومنازل عائمة في «معرض أبوظبي للقوارب»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تسابقت الشركات المحلية والعالمية المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي انطلقت فعاليته في أبوظبي أمس الأول، لعرض مجموعة كبيرة من الطرازات الجديدة للقوارب واليخوت، فضلاً عن التوسع في إطلاق منتجات وتقنيات جديدة في مجال صناعة اليخوت، من منازل عائمة، ويخوت وقوارب مستدامة، وقارب تم إنشاؤه بطباعة ثلاثية الأبعاد، وعوامة إنقاذ إلكترونية، وقوارب طائرة، ومعدات حديثة، ما يوفر خيارات متنوعة للزوار.

«الاتحاد» التقت بعدد من الشركات الوطنية والعالمية وتعرفت على أحدث ما تقدمه من منتجات مبتكرة ومتميزة.

ويقول مصبح المرر، الرئيس التنفيذي لشركة تاجولا تيك الإماراتية: نعرض لأول مرة قارباً إماراتياً مصمماً بأيادي مهندسين إماراتيين بطول 47 قدماً، ويتميز بتصميمه الذي يسمح بتحويله لأي نوع من القوارب ولكل الاستخدامات من قوارب صيد وصيانة وغيرها.

ويضيف: «يضم القارب كابينة تضم غرفتي نوم ومطبخاً وكل الخدمات، ومصمم ليسير بسرعة عالية وفي نفس الوقت يخفض من استهلاك الوقود بنسبة بين 15 و20% مقارنة بالقوارب الأخرى».

ويشير المرر إلى أن القارب يعد من أكبر قوارب الصيد المصنوعة في الإمارات والمعروضة في المعرض، وتتراوح تكلفته بحسب طلب العميل والغاية من تصميمه بين 500 ألف درهم و1.5 مليون درهم.

ويضيف: تم تأسيس الشركة منذ 4 سنوات، والتركيز حالياً على السوق الإماراتي الذي يشهد نموا في الطلب على القوارب واليخوت ونعتزم التوسع إقليمياً ودولياً مستقبلاً».



بيوت عائمة

وتنتشر عدد من البيوت أو المنازل العائمة في المعرض، وهي عبارة عن يخوت تضم صالات وغرفاً وتصاميم مختلفة لتكون بمثابة شقق وبيوت عائمة على البحر.

ويقول المهندس محمد العقلة، مدير قسم التصميم في شركة «الكوس مارين»، وهي شركة إماراتية مصنعها في أبوظبي متخصصة في المنازل (اليخوت) العائمة: لدينا أحجام مختلفة من تلك اليخوت تتراوح ما بين 12 متراً و50 متراً، وتختلف التصاميم داخل تلك اليخوت بحسب الغرض منها سواء للسكن أو النزهة أو الإيجار.

وحول أسعار تلك اليخوت، يقول العقلة إن الأسعار تختلف بحسب المساحة والتصاميم والمتطلبات التي يطلبها العملاء حيث تبدأ بـ450 ألف درهم، وتصل إلى 5 ملايين، وقد تصل إلى 10 ملايين درهم بحسب ما يطلبه العميل.

استهلاك الوقود

ويقول وسيم الزين، صاحب شركة «حيّاري مارين»: نعرض خلال مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 3 قوارب، اثنان منها بحجم 44 قدماً، وآخر بحجم 34 قدماً وهي تستخدم للصيد والنزهات.

ويشير الزين إلى تميز تلك القوارب بسرعتها وكفاءتها في استهلاك الوقود من خلال تصميمها حيث إنها أقل استهلاكاً للوقود بنسبة 30% مقارنة بالقوارب الأخرى.ويقول: نستطيع عمل التصاميم الداخلية حسب طلب العميل. ويضيف: «لدينا قارب من الفئة الفاخرة بحجم 44 قدماً يضم غرفة نوم صغيرة والخدمات المرافقة التي تناسب قوارب النزهة والإقامة فيها لمدة قصيرة، إضافة إلى أن القارب المعروض بحجم 34 قدماً يناسب الصيد». ويشير إلى أن أسعار تلك القوارب تتراوح بين 400 ألف درهم و2 مليون درهم ويعتمد ذلك على الحجم والمواصفات المطلوبة.



تطور كبير

ويقول عبدالله حمد القبيسي، صاحب شركة «الكوس مارين لأدوات الصيد والمعدات البحرية»: مشاركتنا في دورة العام الحالي من معرض أبوظبي الدولي للقوارب من أفضل المشاركات حيث شهد المعرض تطوراً كبيراً من حيث عدد المشاركين والزوار».

ويضيف: نتميز بعرض معدات بحرية ذات علامات تجارية فاخرة أميركية ويابانية وغيرها، ودائماً نعرض أحدث المعدات البحرية ومعدات الصيد.



تصاميم فاخرة

ويقول أليكس روديونوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سايلنت باور» الألمانية: نشارك في معرض أبوظبي الدولي للقوارب لأول مرة ونقوم بعرض مجسم لقاربنا الكهربائي، حيث إنه لأول مرة يتم عرضه في المنطقة وذلك في أبوظبي، والقارب كهربائي 100% ويتميز بتصاميمه الفاخرة والزجاجية، حيث يقدم لمرتاديه مشاهد 360 درجة للبحر.

ويضيف: ما يميز القارب، الذي يبلغ طوله 40 قدماً، أنه يرتفع بمسافة عن البحر كأنه يطير فوق البحر ليستطيع التأقلم مع علو الأمواج، القارب مكيف بالكامل وهو عبارة عن صالة فاخرة، ولدينا القدرة والتقنيات لتصميم القارب داخلياً بحسب ما يرغب به العميل. ويقول: سيأتي القارب، الذي تبلغ تكلفته مليون درهم، إلى سواحل أبوظبي بعد نحو أسبوعين لتكون أبوظبي أول مدينة يرسو عليها القارب في المنطقة.

طاقة شمسية

وتقدم شركة «سن ريف» البولندية، التي لديها مقر في دبي، يخت «سن ريف 180 باور إكو» الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ويتميز هذا اليخت الفاخر باستخدامه للتكنولوجيا الخضراء لضمان رحلات بحرية خالية من الوقود.



طرازات جديدة

وشهد اليوم الافتتاحي الإعلان عن إطلاق مجموعة كبيرة من الطرازات الجديدة للعديد من الشركات العالمية الرائدة.

إلى ذلك، كشفت شركة «بيهنيمر» لاستشارات اليخوت ومقرها الرئيس في إمارة دبي عن يخت «سان لورينزو» الفاخر، وهو يخت حصري يصل طوله إلى 27 متراً.

كما تم الإعلان عن إطلاق 15 علامة تجارية إقليمية وعالمية، منها 13 علامة إقليمية، وعلامتان تجاريتان عالميتان.



الطباعة ثلاثية الأبعاد

كشفت «أبوظبي البحرية» عن أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي سجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس، حيث تمت صناعة اليخت الذي يبلغ طوله 35 قدماً بتقنية ثلاثية الأبعاد بالكامل من خلال التعاون بين «أبوظبي البحرية» وشركة «السير البحرية».



إقبال كبير

شهد اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، المعرض الرائد المتخصص في صناعة القوارب والترفيه البحري وصيد الأسماك، الذي انطلقت فعالياته بقاعة المارينا والقناة البحرية التابعة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض على مساحة تقدر بـ 65 ألف متر مربع، إقبالاً كبيرا من الزوار من عشاق الصناعة البحرية، وصناع القرار، والشركات المحلية والعالمية المتخصصة والتي عرضت أحدث منتجاتها وخدماتها في قطاع اليخوت الفاخرة والصناعات البحرية الترفيهية.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من الزوار الدوليين والمحليين، الذين بدورهم اطلعوا على أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع القوارب والملاحة البحرية والتي قدمتها المؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، والتي وصل عددها إلى نحو 711 مؤسسة وشركة.