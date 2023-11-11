وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد أهمية "تكثيف" الاتصالات مع الصين

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها اتفقت مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ على "تكثيف الاتصالات" حول القضايا الاقتصادية.

وقالت يلين في مؤتمر صحفي أمس الجمعة بعد يومين من الاجتماعات في سان فرانسيسكو إنهما "أجريا مناقشات صريحة ومباشرة ومثمرة" حول قضايا متباينة بداية من ضوابط التصدير الأميركية وحتى مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك تغير المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان منخفضة الدخل.

وجاءت المحادثات بين يلين وخه قبل اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) مزمع في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو، والذي من المقرر أن يشهد اجتماعا بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جين بينغ.

وأكدت يلين أن الولايات المتحدة لا ترغب في فصل اقتصادها عن الصين، بل توفير فرص متكافئة للشركات والقوى العاملة الأميركية.

وقال لياو مين نائب وزير المالية الصيني إن "العلاقات الاقتصادية الصينية الأميركية متجذرة في المصالح المشتركة لكلا البلدين في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يعود بالنفع المتبادل على البلدين وشعبيهما".



