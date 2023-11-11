التضخم في مصر يسجل %35.8 في أكتوبر

القاهرة (رويترز)

أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 35.8% في أكتوبر انخفاضاً من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.

وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1% في استطلاع لرويترز شمل 19 محللاً.

وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد بالمئة في أكتوبر من اثنين بالمئة في سبتمبر.

وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو عندما وصل إلى 35.7% متجاوزاً المستوى القياسي السابق عند 32.95% المسجل في يوليو تموز 2017.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5% على أساس شهري و71.3% على أساس سنوي. وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.