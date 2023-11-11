الأسهم الأميركية تدخل «رالي نهاية العام»

شريف عادل (واشنطن)

أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع بقوة، بالتزامن مع استقرار عوائد السندات، حيث أضاف مؤشر داو جونز الصناعي لقيمته 391 نقطة، وحققت المؤشرات الرئيسة مكاسب أسبوعية، فيما اعتبره البعض تمهيداً لما يُعرف باسم «رالي نهاية العام».

وخلال تعاملات الجمعة، مثلت نقاط الارتفاع في المؤشر الأشهر على مستوى العالم نسبة 1.15%، وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1.56%، بينما تجاوز الارتفاع في مؤشر ناسداك نسبة 2% من قيمته.

وجاءت ارتفاعات الجمعة بعد يوم واحد من تسبب عائدات السندات المرتفعة في عمليات بيع يوم الخميس، تم خلالها إيقاف أطول سلسلة مكاسب لمؤشري إس أند بي 500 وناسداك فيما يقرب من عامين.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بأكثر من 1%، وأضاف مؤشر ناسداك أكثر من 2%، بينما اكتفى مؤشر داو جونز الصناعي، المكون من 30 سهماً، بالارتفاع بنسبة 0.6%..

وكان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات قريباً من الثبات عند مستوى 4.6% يوم الجمعة، بعد أن قفز أكثر من 10 نقاط أساس في اليوم السابق. وأدى مزاد سندات وزارة الخزانة، كما تعليقات رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول حول احتمال اللجوء لمزيد من رفع الفائدة لقمع التضخم، إلى ارتفاع العائدات يوم الخميس.

وقال عملاق بنوك الاستثمار بنك يو بي إس إن «الاقتصاد الأميركي لا يزال يظهر مرونة تفوق التوقعات، وقد ساعد هذا على إعطاء الأسهم دفعة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع، وبصورة خاصة يوم الجمعة، على الرغم من عدم اليقين بشأن الموعد الذي قد يشرع فيه بنك الاحتياط الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة».

وكتب ديفيد ليفكويتز، رئيس قسم الأسهم الأميركية في UBS، في مذكرة يوم الجمعة: «إن المستوى المرتفع المستمر من فرص العمل الشاغرة، والميزانيات العمومية القوية للقطاع الخاص، يدعمان وجهة نظرنا بشأن إمكانية تحقيق الهبوط الآمن للاقتصاد. ومع ذلك، فمن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة، ومن المحتمل أن يتم تحقيق المزيد من التحسن في التعامل مع التضخم بصورة تدريجية».

وفي تعاملات الجمعة، خسر سهم 2U أكثر من نصف قيمته، ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، مقترباً من سعر دولار واحد. وجاء الانزلاق الدراماتيكي لسعر السهم بعد أن حذرت شركة 2U، التي تساعد الشركات على توفير البرمجة الرقمية للطلاب، من الطريق الصعب الذي ينتظرها، بعد إلغاء بعض الجامعات عقود التعامل معها. وتم تداول السهم عند أدنى مستوى له على الإطلاق بعد ظهر يوم الجمعة، ليصل إجمالي الانخفاض في قيمته إلى نسبة 84% تقريباً، مقارنة بسعره عند بداية العام الحالي.

نصف القيمة

في تعاملات الجمعة، خسر سهم 2U أكثر من نصف قيمته، ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، مقترباً من سعر دولار واحد. وجاء الانزلاق الدراماتيكي لسعر السهم بعد أن حذرت شركة 2U، التي تساعد الشركات على توفير البرمجة الرقمية للطلاب.