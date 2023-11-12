الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

994 ألف مطالبة استرداد التأمين أنجزتها «جمارك دبي»

994 ألف مطالبة استرداد التأمين أنجزتها «جمارك دبي»
12 نوفمبر 2023 14:52

دبي (الاتحاد)

ارتفعت مطالبات استرداد التأمين التي أنجزتها جمارك دبي بنسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 994 ألف مطالبة بقيمة 6.8 مليار درهم.


وأكد يوسف الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي «مكلف»، أن المعاملات التي تنجزها جمارك دبي بمختلف فئاتها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية وأولوياتها الرئيسية التي ترتكز على مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي بأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن ابتكارات وأنظمة جمارك دبي المتطورة تدفع نحو أتمتة الإجراءات وتسهيل المعاملات الجمركية لدعم نمو القطاع التجاري وزيادة قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية.

أخبار ذات صلة
جمارك دبي تتعامل مع 41 مليون مسافر

وبلغ عدد المطالبات عبر المقاصة (التحويل الآلي المباشر) بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 50 ألف مطالبة استرداد بقيمة رسوم جمركية محولة بقيمة 331 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، ويمثل نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية أحد أهم الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية.


وقالت فاطمة علي بن صقر، مدير أول قسم التأمينات في جمارك دبي: «نعمل على التحسين المستمر لنظام إعادة التأمينات الذكي الأول من نوعه في العالم، حيث يتميز النظام تقديم المطالبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وذلك لتوفير الوقت والجهد لعملائنا بحيث يستطيع العميل التقديم على الخدمة في أي وقت ومن أي مكان، ليتم معالجة الطلب عبر الوحدة المركزية بعد التأكد من صحتها آلياً».


وأضافت:«لدينا رؤية واضحة تنبثق من استراتيجية جمارك دبي لدعم عملائنا، حيث تقوم وفود من الإدارة وبصفة مستمرة بمناقشة تسهيلات الأعمال والاطلاع على مقترحات ومتطلبات العملاء من قلب الميدان، من خلال تنسيق زيارات دورية إلى مراكز خدمة العملاء التابعة للمراكز الجمركية في جمارك دبي، وكذلك للإدارات الجمركية، بهدف مناقشة التحديات وإجراءات العمل الحالية الخاصة بالتأمينات الجمركية والمقاصة، وتسريع وتيرة العمليات للعملاء وتلبية متطلباتهم لتحقيق رضاهم وسعادتهم».

جمارك دبي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اليوم 15:14
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير سعود بن محمد
14 نوفمبر 2023
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
علوم الدار
حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير يزيد بن سعود
14 نوفمبر 2023
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
علوم الدار
أنور قرقاش: أولوية الإمارات وقف إطلاق نار إنساني والاستجابة للأوضاع في غزة
14 نوفمبر 2023
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير سعود بن محمد
اليوم 23:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©