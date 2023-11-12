تفاهم بين «فضّ المنازعات الإيجاريّة بدبي» و«دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

أبرم مركز فض المنازعات الإيجاريّة، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي بهدف إقامة علاقة تعاون مشترك بين الطرفين، تقضي بتقديم دعم مادي من أموال الزكاة لدى بنك دبي الإسلامي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة، وتعزيز هذه الشراكة من خلال تطوير وابتكار أساليب وطرق للعمل المجتمعي من شأنها تعظيم الأثر المجتمعي لهذا الدعم.

وبحسب الاتفاقيّة، فإنّ بنك دبي الإسلامي سيسهم في تقديم الدعم المادي لمركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي لتوزيعه حسب الأصول على المستحقين، إلى جانب توفير الدعم الفني الذي يمكّن المركز من تنفيذ البرامج والمشاريع المترتبة على هذا التعاون.



وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجاريّة: «في إطار حرصنا على تعزيز شراكاتنا التي من شأنها أن تخدم المجتمع وتحديداً الفئات المستحقّة للدعم المالي، يسرّنا عقد هذا التعاون مع بنك دبي الإسلامي الرائد، والذي سيُسهم بالتأكيد في تعظيم الأثر المجتمعي لأموال الزكاة، وابتكار أساليب وطرق فعّالة لتوزيعها لمستحقيها بالشكل الأمثل، إلى جانب دعم المشاريع ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً للتعاون المستدام بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دبي، وتجسّد التزام الإمارة بالعمل المجتمعي وتحقيق التنمية الشاملة».



ويتضمن التعاون بين الطرفين، قيام مركز فض المنازعات الإيجاريّة بدراسة طلبات الحالات الإنسانية والمساعدات التي يرسلها له بنك دبي الإسلامي، وتزويد البنك بتقرير الحالة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة والمتبعة لديه لاستحقاق الحالة من عدمها، كما يمكن لمركز فض المنازعات الإيجاريّة تقديم طلب دعم لمبادرة جديدة لبنك دبي الإسلامي. وستكون لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومقرها في الإدارة العامة لمركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي، بحسب الاتفاقيّة، هي الجهة المخولة في البت في فتاوى الزكاة والفصل في المسائل الشرعية بين الطرفين.



وفي هذا الصدد عبرت إدارة بنك دبي الإسلامي عن سعادتها بهذه الشراكة لما لها من أثر إيجابي في تفريج كربة المسلمين وملامسة حاجات الناس من حيث مساعدة الحالات المتعسرة في المركز والمتعرض أصحابها للحبس بسبب المطالبات في قضايا إيجارية في إمارة دبي، والتخفيف عن المتعثرين وذويهم من الأعباء المالية، مشيداً بالمبادرات والجهود التي يقوم بها مركز فض المنازعات الإيجارية لخدمة المجتمع والتي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري والإنساني وتعزيز روح التعاون في نفوس أفراد المجتمع وترسيخ قيمة التكافل والتعاضد.