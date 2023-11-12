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اقتصاد

«إيدج» تُطلق حلولاً دفاعية مُتقدمة خلال «دبي للطيران»

مبنى إيدج (من المصدر)
12 نوفمبر 2023 14:54

 
أبوظبي (الاتحاد)

باشرت «إيدج»، مشاركتها في معرض دبي للطيران لعام 2023، بالإعلان عن إطلاق 11 نظاماً وحلاً رائداً جديداً في مجال الطيران تضاف إلى محفظتها المتنوعة التي تضم ما يفوق 159 نظاماً وحلاً يغطون مجالات متعددة.

وستعرض إيدج قدراتها، ضمن المجال الجوي، داخل الجناح الأكبر في معرض الطيران والفضاء الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.وتبرز إيدج بسرعة كشركة رائدة عالمياً في مجال تطوير وتصنيع مجموعة متنوعة ومتقدمة تقنياً من المنتجات لتلبية المتطلبات المعاصرة لعملائها، وتعود كشريكة لتكنولوجيا الدفاع في الدورة الثامنة عشرة من معرض دبي للطيران.

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وتغطي المنتجات والأنظمة المتقدمة نطاقاً واسعاً من المهام، بما يشمل الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة التكتيكية والدعم اللوجستي والعمليات القتالية المتطورة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يُشكّل معرض دبي للطيران فعالية رائدة عالمياً في مجال الطيران ومنصة مثالية يمكن من خلالها محفظة عرض مجموعة إيدج المتنامية بسرعة من المنتجات والحلول المتقدمة في مجال الطيران والفضاء والدفاع الجوي. كما نتشرف بكوننا شريك تكنولوجيا الدفاع للمعرض الذي يُقام كل سنتين، والذي سنطلق خلاله عدة أنظمة جديدة متقدمة تقنياً. كما ستتنافس منتجاتنا مع أفضل مثيلاتها في القطاع من حيث الأداء والسعر، مما يبرز النطاق الواسع والمتنوع من قدرات المجموعة، وإمكانية التشغيل البيني عبر مجالات متعددة، مع مواصلة توسيع آفاق الابتكار وتوطيد القدرات السيادية».

إيدج
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