مبنى المسافرين الجديد.. مرحلة جديدة لنمو منظومة الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد مسؤولون في قطاع السياحة والطيران، أن مبنى المسافرين A الجديد سيحقق نقلة نوعية ومرحلة جديدة من النمو والتطور في قطاعي الطيران والسياحة، وعلامة فارقة تبرز تركيز الدولة على تعزيز الابتكار والاستدامة والتطور الاقتصادي، لما يتميز به من مواصفات فريدة مثل الخدمات الذكية وكفاءة وسلاسة العمليات التشغيلية وإجراءات السفر وتصميمه الفريد.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن افتتاح مبنى المسافرين الجديد سيسهم في زيادة التدفق السياحي للإمارة ونمو قطاع الطيران بشكل ملحوظ، مع تعزيز خدمات الربط بين أبوظبي والعالم.

ويعتبر مبنى المسافرين (A)، الذي انطلقت عملياته في الأول من نوفمبر، إحدى أكبر محطات المطارات في العالم، وسيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز للسياحة والتبادل التجاري، وسيضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، ليكون قادراً على التعامل مع ما يقرب من 45 مليون مسافر سنوياً تقريباً، بمتوسط 11 ألف راكب في الساعة، ويبلغ حجم المبنى الجديد ثلاثة أضعاف حجم المبنى السابق، وستنطلق منه رحلات تغطي 117 وجهة حول العالم، وسيزيد عدد نطاقات الرحلات من وإلى أبوظبي، ما يعزز مكانتها كوجهة للسفر والأعمال والترفيه.

مرحلة جديدة

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بمناسبة افتتاح مبنى المسافرين الجديد في أبوظبي، إن دولة الإمارات تدخل اليوم في مرحلة جديدة من النمو والتطور في قطاع الطيران مع افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي الدولي، والذي سيحمل اسم «مطار زايد الدولي»، ابتداءً من 9 فبراير المقبل.

وأضاف السويدي أن افتتاح المبنى الجديد بهذه المواصفات الفريدة من خدمات ذكية وكفاءة وسلاسة في العمليات التشغيلية، وسهولة الإجراءات للمسافرين، وما يتمتع به من طاقة استيعابية ضخمة، سيحدث نقلة نوعية في تجربة المسافرين، وسيساهم في تعزيز منظومة الطيران وتطوير خدمات الربط بين أبوظبي والعالم».

وقال السويدي: «إن مطارات الدولة استقبلت نحو 87 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 39.5%، ومن المتوقع أن يسهم المبنى الجديد في زيادة أعداد المسافرين بشكل مستمر ومستدام».

إضافةً مهمة

أكد سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يشكّل افتتاح المبنى «A» في مطار أبوظبي الدولي إنجازاً رائداً وإضافةً مهمة للمنظومة السياحية المتميزة في الإمارة، وسيسهم المطار في مدّ جسور التقارب بين الثقافات وترسيخ التواصل العالمي وتعزيز تجربة الزوّار، بما يعكس رؤيتنا للترحيب بالعالم في إمارتنا الرائعة».

وأضاف: «سيختبر الزوار حسن ضيافتنا المميزة منذ لحظة وصولهم إلى أبوظبي، حيث سيرحَّب بهم بمرافق جديدة وعالمية المستوى، وهم مدعوون لاستكشاف تقويم نشط من الفعاليات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية. كما أنّ زيادة إمكانية الوصول والراحة التي سيوفّرها المبنى للزوار سترسّخ مكانة المدينة وجهةً عالميةً مفضلة».

علامة فارقة

بدوره، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميرال»: «يعد مبنى المسافرين الجديد في مطار أبوظبي الدولي علامة فارقة تبرز تركيز الدولة على تعزيز الابتكار والاستدامة والتطور الاقتصادي».

وأضاف أن مبنى المسافرين الجديد سيحدث نقلة نوعية في قطاع الطيران والسياحة في الإمارة، من خلال تعزيز ربط العاصمة بالعالم وجذب مزيد من السياح لاستكشاف أبوظبي ومعالمها المتميزة.

وأكد الزعابي أن المطار يعد البوابة الأولى للمسافرين، فهو يعكس التطور الذي تشهده الإمارة في تبني أحدث التقنيات والخدمات الذكية وأفضل البنى التحتية لقطاعي السياحة والطيران.

نقلة نوعية

ومن جهته، أكد ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا للفنادق «أن افتتاح مبنى المسافرين A الجديد سيشكل نقلة نوعية في قطاع السياحة والسفر، حيث من المتوقع أن تشهد أبوظبي نمواً في عدد السياح من معظم الأسواق السياحية العالمية، مع زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي إلى 45 مليون مسافر وسهولة إجراءات السفر، مع تبني المبنى الجديد لأحدث التقنيات».

وأضاف أن مبنى المسافرين الجديد يعكس اهتمام الدولة المستمر بتطوير البنية التحتية والاستثمار بأحدث التكنولوجيات لجعل رحلة المسافرين عبر مطاراتها مريحة وأكثر مرونة».

وأشار النويس إلى أن المطار يعد الواجهة الرئيسية أمام السياح، فمبنى المسافرين الجديد بتصميمه المميز وخدماته العالمية، سيسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية متميزة».