محمد كركوتي يكتب: بناء الاحتياطيات هو الأهم

لم تمضِ أيام قليلة على تثبيت المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة في مراجعته الأخيرة لها، حتى ظهر رئيس «المجلس» جيروم بأول ليؤكد مجدداً على أن مؤسسته مستعدة لرفع الفائدة إذا ما وجدت الوقت مناسباً في المراجعة المقبلة.

بالطبع، سياسة «الباب المفتوح» لرفع تكاليف الاقتراض ليست جديدة لا في الولايات المتحدة، ولا في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة؛ لأن الهدف الأول الذي تسعى إلى تحقيقه، هو أن تحمي ما تحقق من خفض للتضخم في الأشهر الماضية، علماً بأن هذا الأخير لم يصل بعد إلى المنطقة الآمنة، ولا نقول إلى المستوى المستهدف عند 2%. النسبة الأخيرة لا يبدو أنها ستتحقق حتى في العام المقبل.

في هذا المشهد، صار أمام الحكومات، وخصوصاً في دول مجموعة العشرين، التي تسيطر على 80% من الاقتصاد العالمي ككل، مهمة صعبة للغاية، وهي تعزيز الاحتياطيات المالية لديها، بينما لا يمكنها أن تضمن نمواً مقبولاً في الفترة المقبلة، نتيجة سياسة التشديد النقدي المستمرة.

فالموارد المالية ومستوياتها باتت الحجر الأساس وفق رؤية صندوق النقد الدولي، الذي حذر أخيراً من مغبة عدم وضوح الرؤية على ساحات الدول المتقدمة عموماً، وبلدان «مجموعة العشرين» على وجه الخصوص.

فهذه «المجموعة» أخذت زمام المبادرة الاقتصادية الدولية، منذ انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وتعد بحد ذاتها مؤشراً للحراك الاقتصادي العام. ولذلك، ليس أمامها الآن سوى السعي لتحسين مواردها في ظل الضغوط المالية السائدة.

وتعزيز الاحتياطيات المالية التي يشدد عليها «النقد الدولي» سيخفف بالضرورة الضغوطات الآتية من وصول الديون السيادية في غالبية البلدان المتقدمة إلى مستويات غير مسبوقة، بحيث تجاوزت في عدد منها حجم ناتجها المحلي الإجمالي.

وهنا تكمن مشكلة كبيرة، تتعلق بأن أسعار الفائدة المرتفعة والتي ستتواصل لفترة لن تكون قصيرة كما هو معلن من قبل كل الجهات المعنية، تزيد من أعباء هذه الديون.

والحل يبقى في تعزيز الإيرادات في السنوات المتبقية من العقد الحالي على أقل تقدير. فلا بد من رفع مستويات القدرة على تحمل الديون، في ظل ضغوط التمويل الراهنة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك، إلا عن طريق بناء الاحتياطيات بصورة تتناسب مع التطورات التي حدثت منذ مطلع العقد الحالي.