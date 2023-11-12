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اقتصاد

البواردي يفتتح «دبي الدولي لقادة القوات الجوية»

محمد البواردي وعمر العلماء خلال افتتاح المؤتمر (من المصدر)
13 نوفمبر 2023 01:29

دبي (الاتحاد)

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افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية، وذلك بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع وكبار قادة القوات الجوية من الدول الشقيقة والصديقة، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في الصناعات الدفاعية في مجال الطيران، والتكنولوجيا المتقدمة في علوم الفضاء، والذكاء الاصطناعي ويُعد هذا المؤتمر الذي يعقد بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران 2023، واحداً من أكبر وأهم التجمعات العالمية للقادة العسكريين في مجال القوات الجوية، حيث شهد هذا العام حضور أكثر من 80 وفداً رسمياً من جميع أنحاء العالم، إضافةً إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين لأبرز الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية المتخصصة.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر دوماً باستضافة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تنطلق بنا نحو آفاق من العمل والإنجاز في مجال الطيران لتحقيق الأهداف المرجوة والسير بنا نحو مستقبل رغيد ومبشر بدعم القيادة الرشيدة».
وأكد معاليه قائلاً: «نحن نسير على خطى ثابته وواعدة، ونستثمر في جميع الفرص بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في مجالات التطوير والبحث العلمي والاستثمار في القدرات الإماراتية للاستفادة من الخبرات العلمية والفنية من مختلف أنحاء العالم، فمنذ انطلاق المؤتمر في نسخته الأولى قبل 20 عاماً يحرص المختصون والمعنيون في هذا القطاع الحيوي على المشاركة الفاعلة والمستمرة، لتبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، والوقوف على الدروس المستفادة لصياغة مستقبل واعد ومستدام لتلبية احتياجات الأسواق المختصة في مجال الطيران وعلوم الفضاء».
ويشكل المؤتمر فرصة استثنائية لصناع القرار وقادة القوات الجوية والدفاع الجوي للالتقاء ومناقشة أحدث التطورات في مجالات التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطائرات.

محمد البواردي
مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
سارة الأميري
عمر سلطان العلماء
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