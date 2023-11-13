«تاكسي دبي» تعتزم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

أعلنت تاكسي دبي، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، نيتها إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها ستتيح (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلوس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال شركة تاكسي دبي، وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً.

ويتاح الطرح العام الأولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر الجاري للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج وبدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر، ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتم تحديد رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم، وبعد استكمال الطرح وابتداءً من السنة المالية 2024، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم عن الربع الرابع من عام 2023، وبالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة.

وتم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي، فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي: إن دبي تواصل بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها.

وأضاف أنه بالاستفادة من البنية التحتية الاستثنائية لدبي والطموح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وخطة دبي الحضرية 2040 التي ستؤدي إلى مدينة متوسعة، تعتبر شركة تاكسي دبي عاملاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، حيث تؤدي دوراً رائداً وأساسياً في نقل ملايين الأشخاص الذين يعتبرون دبي وطنهم، والعدد المتزايد من السياح الذين يزورون دولة الإمارات كل عام.

وأعرب عن فخر شركة تاكسي دبي بدعم برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي، مما يوفر فرصة أخرى للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقافة الابتكار والصناعة الرائدة عالمياً.

إضافة إلى ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز خمسة في المائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز خمسة في المائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.