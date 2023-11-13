آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة

أعلنت، اليوم، شركة الاستثمارات البديلة العالمية آركابيتا قروب هولدنغز ليمتد (آركابيتا)، عن طرح محفظة آركابيتا الصناعية في المملكة المتحدة («المحفظة»)، وهي محفظة استثمارات عقارية مدرة للدخل بقيمة 100 مليون دولار أميركي للاستثمار في مبانٍ صناعية متعددة المستأجرين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع التركيز على مراعاة احتياجات المجتمع وإضافة التحسينات الكفيلة بالتخفيف من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستثمار يشكل جزءاً من استراتيجية آركابيتا طويلة الأمد في الأسواق العقارية العالمية، والتي تقوم على إيجاد محفظة متنوعة في المملكة المتحدة بقاعدة مستأجرين موزعة على العديد من القطاعات تحقق تدفقات نقدية مستقرة، وتوفر الحماية للمستثمرين من تأثيرات أي تراجع اقتصادي. وسوف تكون العقارات المستهدفة مؤجرة بعقود إيجار قصيرة الأمد وبتواريخ انتهاء متعاقبة، بما يسمح بالاستمرار في تعديل أسعار الإيجارات بشكل دوري، بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار السائدة في السوق وحماية المحفظة من تأثيرات التضخم. هذا وتسعى آركابيتا إلى الاستحواذ على محفظة أصول عقارية مبنية، قابلة لرفع كفاءة استهلاكها للطاقة وإدخال تحسينات رأسمالية عليها لتصبح متوافقة مع الأهداف البيئية التي تسعى الحكومة البريطانية إلى تحقيقها وبأسعار إيجار ميسّرة.



ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى تعزيز زيادة معدلات الإشغال ونمو الدخل من الإيجارات، إلى جانب تحقيق وفورات في التكاليف للمستأجرين، والمساهمة في خفض نسبة صافي الانبعاثات الكربونية إلى صفر. وترى آركابيتا أن أسعار الإيجارات المعدّلة والعوامل الإيجابية المشجعة على زيادة معدلات الإشغال، وحجم الطلب على استئجار العقارات الصناعية منخفضة التكلفة وتجميع المساحات العقارية في المستقبل، تمثل جميعها عوامل تهيئ فرصة استثمارية مجزية للاستحواذ على الأصول العقارية المستهدفة بخصم على تكاليف استبدالها، والاستفادة من نهج آركابيتا التفاعلي في الإدارة لتحقيق عوائد مستدامة.



ولأغراض إدارة الجوانب التشغيلية اليومية للمحفظة، دخلت آركابيتا في شراكة مع «بي سي بي كابيتال BCP Capital» وهي شركة إدارة أصول ملتزمة بتحقيق الاستدامة، معتمدة من مختبر B Lab كشركة رائدة تستوفي أعلى معايير المساءلة والشفافية والأداء الاجتماعي والبيئي. وتعليقاً على هذه الصفقة، قال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة آركابيتا: «إننا متحمسون للفرص التي يتيحها هذا الاستثمار، والذي يستفيد من سجلنا الحافل بالإنجازات الناجحة في الاستثمارات العالمية في العقارات الصناعية واللوجستية التي بلغت قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار أميركي، ونحن نتطلع إلى العمل بالتنسيق الوثيق مع شركة بي سي بي كابيتال لتكوين محفظة كبيرة الحجم، ونعمل على إبراز هذا الهدف على مدى السنوات القادمة كأساس لاستثماراتنا العقارية المستدامة التي تسهم في تعظيم القيمة البيئية والاجتماعية في المدى الطويل».

وأضاف مايكل ريكوميني، مدير إدارة الاستثمارات العقارية الأوروبية بمجموعة آركابيتا: «إنّ هذا الاستثمار يمثل فرصةً للاستفادة من عوامل الدورة الاقتصادية وشراء عقارات صناعية قادرة على مواصلة تحقيق أداء متفوق في الأسواق التي تتميز بعوامل عرض وطلب جذابة.



وفي ضوء استمرار تزايد توقعات المستأجرين والمستثمرين لاستدامة القيمة البيئية والاجتماعية، سوف تسهم استثماراتنا في توفير مساحات عقارية ميسّرة ومستدامة لتلبية الطلب غير المشبع في المدى الطويل». وفي المقابل، صرّح جون كيهو، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال قائلاً: «إننا نتطلع إلى التعاون مع آركابيتا في هذا الاستثمار، ونرى أن هذه الشراكة تحقق قيمة هامة لجميع الأطراف الأساسية المعنية من مستأجرين وعملاء ومستثمرين.



كما أن الانتشار العالمي لمجموعة آركابيتا وخبراتها الطويلة الناجحة تهيئ لها رؤية فريدة وتجعلها شريكاً مثالياً لنا، أضف إلى ذلك أن هذا الاستثمار يعتبر خطوة هامة في مسيرة نمو شركة بي سي بي كابيتال، ونحن متحمّسون لإنجاح هذه الشراكة».



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