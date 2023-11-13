الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

الذهب
13 نوفمبر 2023 13:05

حومت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلاً 1938.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.
هبط الذهب 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.12 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 845.60 دولار.
وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.85 دولار للأوقية، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً
اليوم 17:55
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 17:33
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الدنمارك
اليوم 17:24
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
الرياضة
«الهيئة» تطلق منتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية
اليوم 17:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©