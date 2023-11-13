الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع

حومت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلاً 1938.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولار.

هبط الذهب 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.12 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 845.60 دولار.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.85 دولار للأوقية، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.