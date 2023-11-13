‏«أبوظبي الإسلامي» يدرج صكوكاً خضراء ببورصة لندن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، عن إدراج صكوك خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للتداول في سوق الأوراق المالية العالمية ببورصة لندن وفي سوق الأوراق المالية الخضراء التابع لبورصة لندن، ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكاً خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.



وكانت بورصة لندن قد رحبت بهذا الإدراج الذي يعتبر أول ادراج لصكوك خضراء مقومة بالدولار تصدره مؤسسة مالية في العالم والذي أتى بعد الادراج الناجح لـ صكوك المصرف بقيمة 750 مليون دولار أمريكي غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال.



وفي تعليق له على الحدث، قال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يسعدنا ادراج صكوكنا في بورصة لندن لنكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تدرج صكوكا خضراء مقومة في الدولار في سوق عالمي. يؤكد هذا على التزام المصرف الراسخ بتبني وتطبيق مبادئ الاستدامة وحرصنا على تقديم منصة للمستثمرين الذين يشاركوننا ذات التوجه والالتزام بدعم المشاريع المفيدة بيئيًا واجتماعيًا. نحن سعداء بالاستجابة الكبيرة والواسعة الذي حظي بها طرح الصكوك من المستثمرين العالميين والإقليميين، ما يدل على التزامنا المشترك بالممارسات المالية المسؤولة والمستدامة. كما يعزز هذا الإنجاز مكانتنا كمؤسسة مالية ومصرفية رائدة في مجال التمويل المستدام، ويؤكد على توجهنا لإحداث تأثير دائم على مجتمعنا والعالم."