طيران الإمارات وفلاي دبي يطلبان 125 طائرة بوينج بقيمة 231 مليار درهم

مصطفى عبد العظيم(دبي)

دشنت طيران الإمارات وفلاي دبي صفقات اليوم الأول من معرض دبي للطيران 2023 بالإعلان عن توقيع طلبيتي شراء لـ 125 طائرة بوينج عريضة البدن من طرازي 777 إكس و787، بقيمة إجمالية بلغت 231 مليار درهم( 63 مليار دولار).

وشملت طلبية طيران الإمارات 95 طائرة بوينج إضافية ذات، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) ليرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات بوينج الجديدة إلى 295 طائرة، فيما شملت طلبية فلاي دبي 30 طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 40.3 مليار درهم( 11 مليار دولار)، وهي أول طلبية للناقلة من هذا الطراز في خطوة تمهد لتنويع أسطول الشركة المكون حالياً من طائرات بوينج 737.

ووقعت طيران الإمارات أيضاً طلبيةً لشراء 202 محرك GE-9X لتشغيل طائرات 777X الإضافية التي طلبتها اليوم، ليصل إجمالي طلبية محركات GE-9X إلى 460 وحدة.

ومن المتوقع أن تنضم أول طائرة 777-9 من الطلبية السابقة إلى أسطول طيران الإمارات في عام 2025. وتعني الطلبيات الإضافية اليوم أن طيران الإمارات ستواصل استلام طائرات 777-9 جديدة وإدخالها الخدمة ضمن أسطولها حتى عام 2035.

ومع الطلبية الجديدة تصبح طيران الإمارات أيضاً الزبون الأول لطائرات الركاب من طراز بوينج 777-8، ومن المتوقع أن تتسلم أولى هذه الطائرات في عام 2030.

وأعلنت فلاي دبي وشركة بوينج الأميركية عن صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وتعد هذه الطلبية هي رابع طلبية للشركة منذ انطلاقها، وهي أول طلبية لها من الطائرات ذات الجسم العريض، ويتوقع أن تتسلمها اعتباراً من عام 2027.

ويمكن لطائرة بوينغ 9-787 أن توفر مقاعد لأكثر من 290 راكباً ويبلغ مداها 14010 كيلومتراً (7565 ميلاً بحرياً) بالإضافة إلى سعة الشحن الإضافية. ومنذ انطلاق رحلاتها التجارية في عام 2011، شغلت طائرات بوينج 787 أكثر من 380 مساراً جديداً بدون توقف حول العالم.

وسيتم تشغيل نصف رحلات 787 دريم لاينر المجدولة ضمن الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى التي تقل عن 5000 كيلومتر (2700 ميل بحري)، مما يدل على تنوعها وكفاءتها عبر جميع قطاعات الشبكة.

وتشغل فلاي دبي حالياً أسطولاً واحداً يتالف من 80 طائرة بوينج 737، ويتضمن: 30 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد، و47 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و03 طائرات بوينج 737 ماكس 9.

ولدى الناقلة حالياً طلبيات متراكمة لأكثر من 130 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس سيتم تسليمها حتى عام 2035. وقد نمت شبكة فلاي دبي لتغطي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة تمتد من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا.