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اقتصاد

مليار جالون مبيعات «اينوك» من وقود الطائرات بنهاية 2023

مليار جالون مبيعات «اينوك» من وقود الطائرات بنهاية 2023
13 نوفمبر 2023 16:42

دبي (الاتحاد)
 أعلنت مجموعة "اينوك" أن مبيعاتها من وقود الطائرات ستصل إلى أكثر من مليار جالون بنهاية العام الحالي لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، وذلك عبر تزويد أكثر من 153 ألف رحلة طيران تجاري وعسكري حول العالم.


جاء الإعلان على هامش الدورة الـ 18 لمعرض دبي للطيران، الذي يستضيفه مطار آل مكتوم الدولي بين 13 و17 نوفمبر الحالي.


وكشفت مجموعة اينوك عن خطط لتوريد وقود الطائرات المستدام "SAF" إلى مطارات دبي في عام 2024 انسجاماً مع استراتيجيتها طويلة الأمد.


وتستكشف المجموعة حالياً إمكانية إنتاج وقود الطائرات المستدام داخل وخارج الإمارات، وكجزء من خططها للتوسع الدولي، تهدف اينوك إلى زيادة حجم مبيعاتها العالمية بالإضافة إلى تنفيذ عمليات استحواذ وإبرام شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع تطوير جديدة.


وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك " يمثّل قطاع الطيران في دولة الإمارات واحداً من محركات النمو الرئيسية لاقتصاد الدولة، يدعمه الارتفاع القوي في الطلب على السفر الجوي نتيجةً للزيادة العالمية الكبيرة بأعداد المسافرين. وانطلاقاً من دورنا كشركة وطنية في قطاع الطاقة، فإننا نلتزم بتلبية هذا الطلب المتزايد على وقود الطائرات على الصعيدين المحلي والدولي".


وأضاف " نظراً لتولي جهود إزالة الكربون من قطاع الطيران أولوية عالمية قصوى، فقد أخذنا في اينوك على عاتقنا المضي قدماً في العمل مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير وقود الطائرات المستدام، والذي سيسهم في دعم مساعي دولة الإمارات في الوصول إلى هدفها في الحياد المناخي".

أينوك
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