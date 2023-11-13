«أوبك» تتوقع أداء قوي لاقتصاد الإمارات غير النفطي في 2024

فيينا (وام)

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات في تحقيق أداء قوي من المتوقع استمراره في العام القادم 2024.



وقالت "أوبك"، في تقريرها لشهر نوفمبر الصادر اليوم، إنها تتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد في الأنشطة غير النفطية في دعم مزيد من النمو الاقتصادي خلال العام القادم.



وأضافت "أوبك" أن فرص النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات ستسمر في الازدياد، بدعم من تحسن ثقة الأعمال والإصلاحات الحكومية.



وأشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.7 في شهر أكتوبر من 56.7 في سبتمبر، مما يؤكد على الاتجاه التوسعي الذي شهدناه في السنوات القليلة الماضية.



وذكرت "أوبك" أن هذا الأداء يمثل أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.



وأوضحت أن أن قطاع السياحة، الذي يشكل حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي، استمر كذلك في تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع عدد الزوار إلى دبي بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 8.5 مليون زائر.