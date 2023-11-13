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اقتصاد

«محمد بن راشد للطاقة الشمسية».. ريادة واستدامة

«محمد بن راشد للطاقة الشمسية».. ريادة واستدامة
14 نوفمبر 2023 02:11

سيد الحجار (أبوظبي)
يُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم وفق نظام المنتج المستقل، وتبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ما يسهم في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وفي يناير 2012، جاء الإعلان عن إطلاق المجمع، وتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 13 ميجاوات في أكتوبر 2013.

وفي مارس 2017، تم تدشين المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفي يونيو 2016، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من المجمع، وتم تشغيل هذه المرحلة بقدرة 800 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في نوفمبر 2020.
وفي سبتمبر 2017، تم الإعلان عن المرحلة الرابعة بقدرة تصل إلى 950 ميجاوات، حيث تم تشغيل 717 ميجاوات من هذه المرحلة حتى الآن.

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وفي نوفمبر 2019، تم اختيار الائتلاف الذي سينفذ المرحلة الخامسة بقدرة 900 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل. 
وتم تشغيل 800 ميجاوات من هذه المرحلة، فيما يجري العمل على إنجاز بقية المشاريع.
وخلال شهر سبتمبر 2023 تم توقيع اتفاقية «شراء الطاقة» بين هيئة كهرباء ومياه دبي، و«مصدر»، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من المجمع، بقدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاوات، وبتكلفة 5.51 مليار درهم، لتوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن، وذلك من بدء تشغيلها اعتباراً من الربع الأخير من 2024.

دبي
الإمارات
مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية
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