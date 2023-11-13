«سالك» تحقق أعلى إيرادات ربعية منذ تشغيل النظام في 2007

دبي (الاتحاد)

اعتمد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة لفترتي الأشهر التسعة والثلاثة المنتهيتين في 30 سبتمبر 2023.

وقال الطاير: «واصلت شركة سالك أداءها القوي خلال الربع الثالث من 2023 بتسجيلها 110.8 مليون رحلة مولدة للإيرادات، بينما بلغ إجمالي إيرادات الشركة 509 ملايين درهم، وارتفعت إيرادات استخدام النظام التي تمثل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى للربع الثالث منذ تشغيل سالك في عام 2007.

وأشار إلى أن الشركة حققت صافي ربح قدره 255 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق. وقال الطاير: يجسد الزخم القوي والمستدام في الربع الثالث تركيز حكومة دبي على توسيع الاقتصاد والتنمية السكانية. ومن جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: نتلقى دعماً كبيراً لأدائنا منذ بداية العام حتى الآن بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي للفترة المتبقية من العام».

وبلغ صافي الربح 255 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 5.3%.