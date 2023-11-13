3.54 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبد النبي (أبوظبي)

تماسكت أسواق الأسهم المحلية، أمس، أمام عمليات بيع لضمان جني الأرباح، خاصة في سوق دبي المالي ولتبلغ القيمة السوقية للأسهم المحلية 3.547 تريليونات درهم بعد ارتفاع القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي، أمس، بنحو 1.81 مليار درهم إلى 669.12 مليار درهم، وانخفاض القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بنحو 4 مليارات درهم إلى 2.873 تريليون درهم. وتزامن ذلك مع تداولات بقيمة إجمالية في كلا السوقين جاوزت 1.48 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق مؤشر السوق، أمس، على انخفاض بنسبة 0.167% عند مستوى 9536.8 نقطة خاسراً 15.92 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.006 مليار درهم، شملت ما يزيد على 217.4 مليون سهم عبر 14152 صفقات. وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 60 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 28 شركة، وبقيت أسهم 9 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 221.13 مليون درهم، وتلاه «ألفا ظبي القابضة» بقيمة 98.89 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة تداول 80.51 مليون درهم، وحل «أمريكانا للمطاعم» رابعاً بقيمة 56.39 مليون درهم، ثم «رأس الخيمة العقارية» خامساً بقيمة 44.96 مليون درهم. وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 43.15 مليون سهم، وتلاه «ملتيبلاي» بتداول 22 مليون سهم، ثم «أمريكانا» بنحو 16.15 مليون سهم، وحل «فيرتيغلوب» رابعاً بعد تداول 12.46 مليون سهم، ثم «أدنوك للغاز» بتداول 10.88 مليون سهم.

وسجلت أسعار الأسهم النشطة أمس ارتفاعات بنسب جيدة، ومنها «أمريكانا» بنسبة 6.33% إلى 3.53 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.98% ليغلق عند 1.03 درهم، في حين ارتفعت أيضاً أسهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.39% إلى 3.65 درهم. وصعد «فيرتيغلوب» بنسبة 1.18% إلى 3.43 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 281.56 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 249.48 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 32 مليون درهم كمحصلة «شراء».



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بمقدار 13.65نقطة وبنسبة 0.34% ليصل إلى 3982.93 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 18شركة، مقابل انخفاض أسهم 12 شركة وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات، أمس نحو 478.5 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 268.45 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7743 صفقة. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «أمانات» عند سعر 1.03 درهم للسهم الواحد تم خلالها تداول 98.92 مليون سهم بقيمة إجمالية 101.89 مليون درهم.

وتصدر قائمة النشاط «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 117.45 مليون درهم، تلاه «أمانات» بقيمة 100.49 مليون درهم، ثم «بنك الإمارات دبي الوطني» بقيمة 26.96 مليون درهم. فيما جاء «أمانات» في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات بنحو 87.62 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 16.39 مليون سهم، ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 7.78 مليون سهم.

وسجلت أسهم نشطة ارتفاعات خلال جلسة التداول، حيث ارتفعت أسهم «أمانات» بنسبة 13.59% ليغلق عند سعر 1.17 درهم، وصعد «إعمار للتطوير» بنسبة 1.65% عند 6.76 درهم، و«ديار» بنسبة 0.48% إلى 0.628 درهم، في حين استقرت أسهم نشطة أخرى دون تغيير، ومنها «الاتحاد العقارية» عند 0.327 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 181.2 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 265.81 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 84.61 ملايين درهم كمحصلة «بيع».



شراء مؤسسي

وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن تعاملات البيع، حيث بلغت 810.85 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 804.89 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 5.95 مليون درهم. وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيع» بمقدار 126.77 مليون درهم بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 201 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 327.85 مليون درهم.