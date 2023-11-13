شركات الطيران تستكمل نقل رحلاتها لمبنى المسافرين الجديد بأبوظبي اليوم

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنتقل اليوم العمليات التشغيلية لشركات الطيران البالغ عددها 28 شركة إلى مبنى المسافرين الجديد «A» بمطار أبوظبي الدولي.

وتنطلق جميع رحلات «الاتحاد للطيران» اليوم من مبنى المسافرين الجديد بعد أن انطلقت رحلات مختارة لـ«الاتحاد للطيران» من المبنى الجديد في 9 من نوفمبر.

وأعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، نقل عملياتها التشغيلية إلى مبنى المسافرين «A» في مطار أبوظبي الدولي الجديد اعتباراً من اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر.

وحول انتقال عمليات شركات الطيران المحلية والدولية والتي تمت على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى، وهي في الأول من نوفمبر بانتقال نحو 16 شركة طيران، من بينها «ويز إير أبوظبي»، والطيران الهندي، وطيران بيجاسوس، وغيرها، بينما المرحلة الثانية بدأت في 9 نوفمبر، حيث انتقلت «الاتحاد للطيران» برحلات مختارة، فيما تضم المرحلة الثالثة 12 شركة طيران، من بينها بقية رحلات «الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، والطيران السعودي، و«مصر للطيران»، والملكية الأردنية، و«طيران الخليج»، و«طيران القطرية» والخطوط التركية، والطيران الفرنسي وطيران الشرق الأوسط وغيرها، والتي تنقل عملياتها اليوم.

ويعتبر مبنى المسافرين (A)، الذي انطلقت عملياته في الأول من نوفمبر، أحد أكبر محطات المطارات في العالم، وسيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية كمركز للسياحة والتبادل التجاري، وسيضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، ليكون قادراً على التعامل مع ما يقرب من 45 مليون مسافر سنوياً تقريباً، بمتوسط 11 ألف راكب في الساعة، ويبلغ حجم المبنى الجديد ثلاثة أضعاف حجم المبنى السابق، وستنطلق منه رحلات تغطي 117 وجهة حول العالم، وسيزيد عدد نطاقات الرحلات من وإلى أبوظبي، ما يعزز مكانتها وجهة للسفر والأعمال والترفيه.