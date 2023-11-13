40.4 مليار درهم طلبية «فلاي دبي» لشراء 30 طائرة «بوينج دريملاينر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «فلاي دبي» وشركة بوينج صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينج 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 4.4 مليار درهم (11 مليار دولار) في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «في عام 2008، عندما قدمنا أول طلبية لشراء 50 طائرة بوينج 737، كنا واثقين من الدور الحيوي الذي ستلعبه (فلاي دبي) في دعم دبي كمحور عالمي للطيران. نحن فخورن اليوم برؤية فلاي دبي تتطور بشكل أكبر، وتتجاوز التحديات المتعلقة بالسفر. تؤكد طلبية اليوم من جديد التزام (فلاي دبي) بتسهيل وتمكين المزيد من الناس من السفر عبر شبكتها المتنامية. وستسمح طائرة بوينج 787 دريم لاينر ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود لفلاي دبي بتوسيع آفاقها وتلبية الطلب المتزايد على الوجهات الحالية».

وتعليقاً على اختيار الطائرة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي في «فلاي دبي»: الابتكار جوهر كل ما نقوم به في «فلاي دبي». نحن ملتزمون بتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب لتلبية احتياجات السوق والعملاء المتغيرة. وتوفر طائرة بوينج 787 دريم لاينر مزيجاً مثالياً من التميز التشغيلي وكفاءة استهلاك الوقود بالإضافة إلى جاذبيتها للمسافرين.

وقال ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لبوينج للطائرات التجارية: إن طائرة 9-787 مناسبة تماماً لاحتياجات «فلاي دبي» مع سعي الناقلة إلى فتح مسارات جديدة أطول مدى وزيادة الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها. سيستمتع ركاب «فلاي دبي» بتأثير دريم لاينر، وهي تجربة لا مثيل لها في الأجواء، حيث يستمتع المسافرون بمزيد من الراحة في رحلتهم إلى وجهاتهم. نحن فخورون للغاية بالثقة المتواصلة لفلاي دبي في منتجاتنا من خلال أسطول طائرات بوينج بالكامل.

ويمكن لطائرة بوينج 9-787 أن توفر مقاعد لأكثر من 290 راكباً ويبلغ مداها 14010 كيلومترات (7565 ميلاً بحرياً)، بالإضافة إلى سعة الشحن الإضافية. ومنذ انطلاق رحلاتها التجارية في عام 2011، شغلت طائرات بوينج 787 أكثر من 380 مساراً جديداً من دون توقف حول العالم. يتم تشغيل نصف رحلات 787 دريم لاينر المجدولة ضمن الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى التي تقل عن 5000 كيلومتر (2700 ميل بحري)، مما يدل على تنوعها وكفاءتها عبر جميع قطاعات الشبكة.