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اقتصاد

«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» ينطلق غداً

«ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023» ينطلق اليوم
14 نوفمبر 2023 15:30

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة الخامسة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 تحت شعار "في طليعة الاستدامة".

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: "تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، في إطار التزامها برؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الجهود العالمية في مجال الاستدامة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر .

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ويعد هذا المعرض منصة عالمية رائدة تشارك فيه هذا العام 2575 شركة من 62 دولة ويضم 24 جناحاً دولياً من 16 دولة، وتشمل مجالات المعرض قطاعات الطاقة، والمياه، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتقنيات الذكية، والابتكار وغيرها. ويوفر المعرض منصة رائدة للشراكات وفرص التعاون المثمر في مختلف قطاعات الاستدامة بمشاركة نخبة من الشركات العالمية وأصحاب القرار والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص. وتكتسب دورة هذا العام من المعرض أهمية خاصة، كونها تمهد لمشاركة الهيئة في فعاليات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة بما في ذلك مؤتمر الأطراف (COP28 ) الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي."


وأشار معالي الطاير إلى أن "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" 2023 يتزامن مع انطلاق الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية، أول مؤتمر متخصص من نوعه في المنطقة والذي تنظمه الهيئة في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2023 بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتحدثين العالميين لعرض ومناقشة آخر ما توصل إليه القطاع في تقنيات الطاقة الشمسية المستقبلية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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