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اقتصاد

«هيئة الاتصالات» تدشن جمعية الاتصالات الراديوية

«هيئة الاتصالات» تدشن جمعية الاتصالات الراديوية
14 نوفمبر 2023 15:34

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدشين أعمال جمعية الاتصالات الراديوية للعام 2023 (RA-23)، وذلك قبيل انطلاق المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، الذي سيتم عقده في إمارة دبي، في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر من العام الحالي.


وافتتحت أعمال جمعية الاتصالات الراديوية بكلمة ألقاها المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة، بصفته عميد الدورة الحالية من الجمعية، رحب فيها برؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكداً  الدور المهم الذي تقوم به جمعية الاتصالات الراديوية.

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وقال الزرعوني: «تنبع أهمية اجتماعات جمعية الاتصالات الراديوية من الدور الحيوي والمركزي الذي تتولاه في اعتماد قرارات وتوصيات ومسائل الدراسة في قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R). كما أن القرارات والمناقشات التي ستخرج بها اللجنة ستشكل إطار العمل للدراسات الحيوية، ما يسهم في تطوير معايير وممارسات الاتصالات الراديوية بصورة تعكس التزامنا جميعاً بأعلى مستويات الابتكار والتعاون، وستكون المهام التي يتم التعامل معها في هذا الملتقى بداية لسلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى مخرجات فعالة، خلال الفترة الدراسية القادمة على أن تتركز جهود مجموعات الدراسة على القضايا الأكثر أهمية في سياق مهمتنا».

وأضاف الزرعوني: «في كل الاجتماعات المندرجة ضمن جمعية الاتصالات الراديوية، يؤدي الجميع دوراً إنسانياً عالي الأهمية يجسد مفهوم الفريق الإنساني المتكامل والمتعاون، حيث تتوحد جهود الدول والقطاعات في كل القضايا المتعلقة بالاتصالات الراديوية، بما ينعكس على الأهداف المشتركة في التنمية والازدهار والتقدم للشعوب كافة، والتي تتلخص في رسم مسار مستقبلي تلتقي فيه التكنولوجيا مع احتياجات المجتمع في انسجام مع الطيف الذي نتقاسمه».

هيئة تنظيم الاتصالات
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