الأربعاء 15 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطارات أبوظبي تستأنف رحلات إيروفلوت إلى أبوظبي

مطارات أبوظبي تستأنف رحلات إيروفلوت إلى أبوظبي
14 نوفمبر 2023 15:51

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
مذكرة تفاهم بين «تدوير» و«مطارات أبوظبي»
«مطارات أبوظبي»: خدمات ومرافق مبنى «A» جاهزة لاستقبال المسافرين

تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية «إيروفلوت» رحلاتها الاعتيادية من مطار شيريميتيفو إلى مطار أبوظبي الدولي، حسب تأكيد متحدث باسم الشركة، في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع. وسيتم تشغيل أربع رحلاتٍ أسبوعية على متن طائرات بوينغ ‎737-800 ‎ضيقة البدن إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.وستعمل شركة الطيران من المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، حيث سيحظى مسافروه بميزة الاستمتاع بالراحة والوسائل المبتكرة والتصميم الفريد لأركانه. ويُعد مبنى المسافرين A الجديد أحد أكبر المحطات في العالم، ويمكنه استقبال ما يصل إلى 79 طائرة في وقتٍ واحد، وما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة. ويمكن لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء مستوى النخبة (الذهبي والبلاتيني) في برنامج الولاء «Aeroflot Bonus» الوصول إلى «صالة اللؤلؤة» للدرجة الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد كبير من المرافق المُعفاة من الرسوم الجمركية، ومرافق الأطعمة والمشروبات، ومرافق العناية بالصحة، في المبنى الجديد. ‎
وقال متحدث باسم مطارات أبوظبي إن الترحيب بشركة إيروفلوت في المبنى A الجديد في أبوظبي هو إضافة لشركة طيران دولية أخرى إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس القائمة المتنامية من الرحلات التي يتم تشغيلها من مطار أبوظبي الدولي والخيارات التي يتم تقديمها فيه. وبالنسبة للمسافرين وشركات الطيران، يفتح المبنى A آفاقاً جديدة من رحلات السفر حول العالم، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للسياحة والتجارة، وكبوابة لاستكشاف ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة العريقين. ‎

مطارات أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تطرح محفظة استثمار عقاري بقيمة 100 مليون دولار في المملكة المتحدة
13 نوفمبر 2023
محمد بن راشد خلال اللقاء بحضور حمدان بن محمد وفي الصورة هشام القاسم وكبار الحضور
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات حريصة على بناء شراكات مع المجتمع المالي
اليوم 01:06
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
علوم الدار
سماء أبوظبي تُمطر «أشجار القرم»
اليوم 01:06
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
علوم الدار
7 مُسرِّعات «إماراتية» لتحقيق الحياد المناخي
اليوم 01:06
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
علوم الدار
أصحاب مشاريع من أنحاء العالم لـ«الاتحاد»: «COP28» يحقق أحلامنا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©