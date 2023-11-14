«العربية للطيران» توقع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز LEAP-1A

دبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران»، اليوم عن توقيع طلبية لشراء 240 محركاً من طراز LEAP-1A من شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لدعم الطائرات الـ 120 التي تعاقدت على شرائها سابقاً من عائلة إيرباص A320neo، بما في ذلك طائرات A321XLR الجديدة. وتشمل الطلبية أيضاً اتفاقية خدمات لسنوات عدة وتوفير محركات احتياطية.

وجرت مراسم توقيع الطلبية خلال «معرض دبي للطيران 2023» بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركتين، وتندرج في إطار التزام الناقلة المستمر بتطوير أسطولها وعملياتها التشغيلية.وتساهم هذه الصفقة، التي تتجاوز قيمتها الدفترية الإجمالية 3.36 مليار دولار أمريكي (السعر المدرج)، في دعم استراتيجية نمو أسطول «العربية للطيران» وتوسيع أعمالها مستقبلاً.

ومن المقرر استخدام محركات LEAP-1A المتطورة لدعم طلبية «العربية للطيران» لشراء 120 طائرةً من عائلة إيرباص A320-neo - بما في ذلك 73 طائرةً من طراز A320neo، و27 من طراز A321neo، و20 طائرةً من طراز A321XLR - والمقرر بدء تسليمها في عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا توسيع علاقتنا مع ' سي إف إن إنترناشيونال' من خلال طلبية شراء المحركات هذه، والتي تشكل محطة مهمة في مسيرة نمو وتقدم شركتنا. ونحن واثقون بأن كفاءة محركات 'سي إف إم' ستلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية تطوير أسطولنا، بما في ذلك تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثير الانبعاثات الكربونية. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا الراسخ برفع مستوى كفاءة العمليات التشغيلية، والمساهمة في بناء قطاع طيران أكثر استدامة».

من جانبه، قال جايل ميهوست، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إف إم إنترناشيونال»: «يشرفنا ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع»العربية للطيران«بطلبية اليوم لشراء 240 محركاً. وتعد هذه الثقة المتجددة دليلاً ملموساً على كفاءة محركات LEAP، والتي نتطلع إلى تزويد أسطول الشركة بها لدعم المنطقة بقدراتنا الاستثنائية».

يشار إلى أن عائلة محركات LEAP حققت العدد الأعلى من ساعات الطيران التراكمية في تاريخ الطيران التجاري، حيث بلغت أكثر من 30 مليون ساعة طيران للمحرك و13 مليون دورة طيران.

