اتفاقية بين «هانيويل» و «مصر للطيران»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة هانيويل، اليوم عن توقيعها اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، مزود خدمات الصيانة الشاملة لشركتها الشقيقة مصر للطيران، لتوفير خدمات الصيانة للقطع بأسعار ثابتة في أسطول طائرات مصر للطيران الذي يزيد على 80 طائرة من طراز إيرباص A320 وA330 وبوينج 737 وبوينج 777.

وتقوم مواقع الصيانة التابعة لشركة هانيويل بموجب الاتفاقية بإصلاح المكونات الرئيسية وأنظمة الطائرات الحالية، بما في ذلك أنظمة التحكم البيئي والأجهزة الإلكترونية وأنظمة السلامة للحفاظ على الجاهزية التامة لأسطول طائرات مصر للطيران.وتقوم شركة هانيويل بتغطية عمليات صيانة أسطول طائرات شركة مصر للطيران ومساعدتها على تقليل تكلفة الامتلاك وخفض الوقت اللازم لإنجاز تلك العمليات وتعزيز قدرة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على وضع تقديرات دقيقة بشأن تكاليف عمليات صيانة القطع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المهندس وليد الخفيف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: "يسرنا التعاون مع هانيويل لإجراء عمليات الصيانة للقطع في مختلف طائرات أسطولنا، إذ تمتع شركة هانيويل بسجل حافل يتمثل بكونها شريكاً موثوقاً ومتنوع التخصصات لشركات الطيران. وتحظى هذه الاتفاقية طويلة الأجل بأهمية أكبر في ظل ارتفاع التكاليف والمدة الزمنية الطويلة اللازمة لوضع طائرات جديدة في الخدمة، إذ توفر إمكانية إجراء عمليات الصيانة لقطع الطائرات بسرعة وكفاءة وفعالية لتقليل وقت التوقف عن العمل، كما تقلل أعباء الأعمال الإدارية والتكاليف وتحد من الإجراءات المعقدة".ومن جهته، قال رايان ليز، رئيس خدمات ما بعد البيع في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى شركة هانيويل إيروسبيس: "تمثل شركة مصر للطيران شريكاً إقليمياً هاماً لشركة هانيويل على مدار العقود الماضية، ويسعدنا أن تساعد هذه الاتفاقية على تقليل تكلفة والإجراءات المعقدة لعمليات صيانة القطع".

وقال محمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تفخر شركة هانيويل في المساهمة بقطاع الطيران المصري منذ أكثر من 50 عاماً، ويسرنا أن نعزز تلك العلاقة من خلال هذه الاتفاقية مع شركة مصر للطيران. ونواصل العمل على زيادة الكفاءة عبر مختلف القطاعات، ويسعدنا التعاون مع شركة مصر للطيران لتعزيز جهودها لتحقيق هذا الهدف وتجاوز التحديات في هذا القطاع الحيوي".