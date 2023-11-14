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اقتصاد

«إيرباص» و«مبادلة» توقعان اتفاقية لدعم مهندسي الطيران الإماراتيين

«إيرباص» و«مبادلة» توقعان اتفاقية لدعم مهندسي الطيران الإماراتيين
14 نوفمبر 2023 16:15

دبي (وام)

أعلنت شركة إيرباص توقيع اتفاقية مع شركة مبادلة للاستثمار لتوفير فرص تدريب للطلبة الإماراتيين في السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة.

وبموجب الاتفاقية تشرف شركة إيرباص خلال السنوات الثلاث القادمة على تدريب 12 طالباً إماراتياً من طلبة السنة الجامعية الأخيرة في تخصصات الهندسة، وذلك في مقرها بمدينة تولوز الفرنسية على أن يتولى فريق من الخبراء والأخصائيين لديها الإشراف على الطلاب في مرحلة التدريب.


جرى توقيع الاتفاقية في معرض دبي للطيران 2023 بحضور كل من فاطمة المرزوقي، مديرة شؤون التوطين في "مبادلة"، وميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

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وقالت فاطمة المرزوقي: "يسرنا المشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز اقتصاد دولة الإمارات القائم على المعرفة، وتوفير فرص استثنائية للطلبة الإماراتيين في المستقبل".


وأضافت: "تعد الكوادر البشرية من أهم الأصول لدينا، ونتطلع من وراء هذه الشراكة مع إيرباص إلى تطوير قدراتهم عالمية المستوى، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهودنا الرامية لتعزيز جهود التوطين لدينا، كما تؤكد التزامنا بتسريع عملية التحول في دولة الإمارات من خلال تطوير المواهب والكفاءات الإماراتية التي ستلعب دوراً في نمو القطاعات الحيوية، لتحقيق مستقبل مزدهر على مستوى إمارة أبوظبي".


من جهته، قال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: "حرصت شركة إيرباص طوال عقود على التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية لرعاية المواهب الشابة وتطوير قدراتهم وإلهامهم.. ويساهم تمكين الشباب وصقل مهاراتهم ومعارفهم في دعم النمو المستقبلي لقطاع الطيران وتطوره.. ويلعب القطاع دوراً محورياً في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة.. ونفخر بالتعاون مع مبادلة ونتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة في دعم جهود توطين خبراتنا العالمية".

مبادلة
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