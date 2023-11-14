فلاي دبي تعتزم بناء منشأة تدريب ومحاكاة الطيران بقيمة 56 مليون دولار أميركي

أعلنت فلاي دبي، اليوم، عن خططها لافتتاح منشأة تدريب ومحاكاة طيران كاملة بقيمة 56 مليون دولار أميركي، والتي أوضحت أنها في طور البناء، على أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها بحلول يناير 2025.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي:«على مدى السنوات الـ 14 الماضية، حققت فلاي دبي نمواً هائلاً من حيث تطور الناقلة وابتكارها لتصبح على ماهي عليه اليوم، ويمثل الاستثمار البالغ 56 مليون دولار أميركي في منشأة التدريب الجديدة علامة فارقة أخرى في قصة نجاح فلاي دبي، ويعكس التزامها الراسخ بالكفاءة التشغيلية والتميز، ومع توقعنا لتسلم نحو 130 طائرة جديدة حتى عام 2035، فإن وجود المنشأة الجديدة سيعطينا مرونة أكبر في برامج التدريب التي توفرها الشركات الأخرى من خلال امتلاك منشآت خاصة بنا».

تقع المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 38.000 قدم مربعة في مقر فلاي دبي وتضم ست حظائر للمحاكاة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 43.000 ساعة تدريب سنوياً، ويسمح التصميم الإنشائي المعياري للمبنى بالتوسع المستقبلي.

من جهته، قال محمد حارب المهيري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وسلسلة التوريد بالناقلة: «فخورون بالإعلان عن خطط إنشاء منشأة محاكاة الطيران الكاملة الخاصة بنا، والتي كانت دائماً جزءاً حيوياً من استراتيجية النمو لدينا، ومع استمرار ارتفاع الطلب على الطيارين وتدريبهم في المنطقة، أصبح من الضروري لشركات الطيران أن تتحكم بشكل أكبر في متطلباتها التدريبية. ستمكننا المنشأة الجديدة من تقليل تكاليف التدريب لدينا، والتحكم في الجداول الزمنية لتدريب الطيارين وإعادة التدريب».

وأضاف: «نعمل بشكل وثيق مع شركة (سي.أيه أي) التي ستوفر أجهزة محاكاة طائرات بوينغ 737 ماكس لبدء تدريب الطيارين في يناير 2025، إضافة إلى إمكانية إضافة حظيرتي تدريب أخريين لغرفتي لمحاكيات الطائرات ذات الجسم الضيق أو العريض.

وقال نيك ليونتيديس، رئيس مجموعة الطيران المدني في شركة (سي أيه أي):«يسعدنا أن نبني على علاقتنا الطويلة مع فلاي دبي وندعم نموها من خلال أجهزة محاكاة الطيران الكاملة الأربعة المتطورة لطائرات بوينغ 737 المدرجة في هذه الاتفاقيات. كانت شركة «سي أي أيه» دوماً شريك التدريب لفلاي دبي منذ أن بدأت عملياتها، ونتطلع إلى تقديم خبراتنا وحلولنا أثناء قيامهم بتوسيع وتطوير مركز التدريب الجديد في المنطقة».

من المتوقع أن يؤدي جهاز محاكاة الطيران الكامل الجديد ومنشأة التدريب التابعة لشركة فلاي دبي إلى خفض تكاليف التدريب على الناقلة وتلبية احتياجات تدريب الطيارين في فلاي دبي، إضافة إلى تدريب طاقم الطائرة، ومنح المرونة في جدول تدريب الطيارين، وتوفير أجهزة المحاكاة عند الطلب، ما يدعم قدرات التدريب الخاصة بالناقلة، مع إمكانية توسيع هذه الخدمة لتشمل احتياجات الشركات الأخرى في المستقبل. وبالإضافة إلى مرافق التدريب المتقدمة لطاقم الطائرة، توفر فلاي دبي مجموعة من برامج التدريب والتطوير لقوتها العاملة المتنامية من مقرها في دبي، والتي تشمل برنامج المبتدئين وبرنامج الصيانة والهندسة، بالإضافة إلى مركز فلاي دبي لتدريب طاقم الطائرة.