"الاتحاد للطيران" تكشف عن خطة 2030 لتحديد مسارها للنمو المستدام

كشفت الاتحاد للطيران عن خططها المستقبلية للنمو خلال معرض دبي للطيران، حيث ناقش أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للشركة خطة النمو الطموحة للسنوات السبع المقبلة والتي تعمل عنوان "خطة 2030".

وتمثل هذه الاستراتيجية، المدعومة من قبل أبوظبي القابضة، نقطة تحول محورية في رحلة الاتحاد للطيران، وتمهد الطريق لمستقبل يتميز بالنمو المستدام وتعزيز تجارب العملاء، مع مساهمة اقتصادية كبيرة لإمارة أبوظبي.

وقال نيفيس: مع احتفالنا بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد للطيران، نحن متحمسون للمستقبل، إن خطة 2030 هي الخطة التوجيهية التي تدفع الاتحاد للطيران نحو المستقبل، فقد رسّخت الاتحاد للطيران حضورها على الساحة العالمية وتخطت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح، والآن، وبفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة إستراتيجية قوية، تستعد شركة الطيران لتحقيق نمو مستدام ومربح.

وعلى مدار العام، نقلت الاتحاد للطيران 13 مليون مسافر، بزيادة 30% عن عام 2022، ومن المقرر أن يستمر مسار النمو هذا مع خطة 2030، مع توقع تحقيق الذروة التي شهدها العام 2017 من حيث عدد المسافرين وذلك بحلول أواخر العام المقبل أو أوائل عام 2025، وبلوغ الهدف مع 33 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وفي إطار خطة 2030، ستمتد شبكة الاتحاد للطيران إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، وفي الوقت نفسه، سيتضاعف الأسطول إلى أكثر من 160 طائرة، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع وجهات المدى الطويل في أوروبا وأميركا الشمالية. وتشمل المبادئ الأساسية لاستراتيجية توسعة شبكة الوجهات التشغيل إلى وجهات جديدة، وتوفير المزيد من الخيارات، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

وتابع نيفيس: "إن مهمتنا واضحة: تقديم خدمة عملاء استثنائية وتحقيق ربحية مستدامة، كأساس لمساهمة الاتحاد للطيران في تحقيق تطلعات إمارة أبوظبي".

ولا تمثل خطة 2030 علامة فارقة استراتيجية للتوسع فحسب، بل إنها تَعِد أيضاً بفوائد اقتصادية كبيرة لأبوظبي. وتهدف الخطة إلى جذب 10 ملايين مسافر إلى العاصمة أبوظبي بحلول عام 2030، ما يعزز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز سفر عالمي رئيسي.

وأضاف نيفيس ان افتتاح مبنى مطارنا الجديد، مبنى المسافرين A، يعد نقطة انطلاق مثالية لنمو أعمالنا وسيوفر القدرة الاستيعابية والجودة التي نحتاجها لتلبية متطلبات ضيوفنا.

وشهدت الاتحاد للطيران الكثير من النجاحات هذا العام، حيث أطلقت 12 وجهة جديدة، مع المزيد من الوجهات في شبه الجزيرة الهندية، بالإضافة إلى مدينة بوسطن الأميركية والعاصمة الكينية نيروبي. وقامت الشركة أيضاً بتوسيع عملياتها في العديد من الأسواق الرئيسية، مع زيادة عدد الرحلات والشراكات بالرمز، وإضافة 16 طائرة جديدة إلى أسطولها.

واختتم نيفيس قائلاً: "قبل عشرين عاماً، أطلق قادة دولة الإمارات شركة طيران مميزة اكتسبت سمعة عالمية، إن ماضينا العريق هو نقطة البداية المثالية لفصلنا التالي، ستضمن خطة 2030 استمرارنا في إسعاد ضيوفنا وشعب دولة الإمارات في السنوات القادمة وأن نكون شركة الطيران التي يرغب الجميع في السفر على متنها."