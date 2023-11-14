«أدنوك للغاز» توزع أرباحاً مرحلية نقدية بقيمة 5.968 مليار درهم

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» (ويشار إليها بـ «أدنوك للغاز»)، اليوم، أن مجلس إدارة الشركة وافق على توزيع أرباحٍ نقديةٍ مرحليةٍ (أرباحٍ مرحلية) بقيمة 1.625 مليار دولار أميركي (5.968 مليار درهم) للسنة المالية 2023، وذلك في 14 ديسمبر 2023 بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد. سيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم «أدنوك للغاز» في تاريخ التسجيل الموافق 24 نوفمبر 2023.

وبهذه المناسبة، قال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «وفقاً لاستراتيجية الشركة الهادفة إلى توسيع محفظتها الاستثمارية وتحقيق عوائد مُجدية للمساهمين، يسعدني أن أُعلن عن موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيعات الأرباح المرحلية مما يُعد مؤشراً على أدائنا المالي القوي في النصف الأول من العام والتزامنا بمكافأة مساهمينا. إن وفرة المواد الخام وجودتها العالية والتزامنا الراسخ بالتميز التشغيلي مكننا من مواصلة تقديم مجموعةِ منتجاتٍ متنوعةٍ وجذابةٍ للغاية، وهذا لم يسمح لنا بتلبية متطلبات السوق الحالية فقط، بل بالتمتع بالثقة لتوسيع نطاقنا الجغرافي والتواجد في أسواق جديدة، واستكشاف مصادر دخل تحمل قيمة إضافية للمساهمين. إن هذه الاستراتيجية تؤكد سعينا المستمر لمواصلة النمو وسط عالم أعمال ديناميكي وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين».

ومن المتوقع أن تقوم «أدنوك للغاز» بدفع 1.625 مليار دولارٍ أميركي أخرى (5.968 مليار درهم) كأرباح نقدية نهائية للسنة المالية 2023، وذلك في الربع الثاني من عام 2024. كما تهدف الشركة إلى زيادة توزيعات الأرباح السنوية من 3.25 مليار دولار أميركي بمعدل نمو مقدار 5% للسهم الواحد خلال الفترة 2024-2027. ويعكس النمو في توزيعات الأرباح التدفقات النقدية المستقبلية القوية والمرنة لشركة «أدنوك للغاز» والتي توفر المزيد من فرص الاستثمار في النمو المستقبلي طويل الأمد وتوفير عوائد ثابتة للمستثمرين.

وستواصل «أدنوك للغاز» الاستفادة من الفرص المتاحة التي يوفرها مخطط أدنوك الرئيسي المتكامل للغاز، والذي يربط كل جزء من سلسلة قيمة الغاز في دولة الإمارات، مما يضمن إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي والدولي. وتتضمن الخطة مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة مع الالتزام الكامل بإزالة الكربون وأهداف الاستدامة لدولة الإمارات.