2.85 مليار درهم أرباح «أدنوك للحفر» خلال 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت شركة «أدنوك للحفر» ارتفاعاً في إيرادات الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 2.85 مليار درهم (776 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي مع نمو في جميع القطاعات.

كما حققت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً قوياً في الربع الثالث بلغت نسبته 27% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار درهم (381 مليون دولار)، وذلك نتيجة للنمو القوي ومبادرات الإدارة الفعالة للتكاليف، مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 49%، فيما وصل صافي الأرباح خلال الربع الثالث إلى 944 مليون درهم (257 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 36% على أساس سنوي.

وحققت الشركة أيضاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، نمواً في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 8.08 مليار درهم (2.2 مليار دولار)، مدفوعة بالزيادة في نشاط الأعمال والتوسع في نطاق أعمال خدمات حقول النفط.

كما ارتفع، خلال الفترة نفسها، صافي الأرباح بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 2.58 مليار درهم (704 ملايين دولار)، والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم (1.058 مليون دولار).

وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: تؤكد بوضوحٍ النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث التنفيذ الفعال لاستراتيجيتنا الشاملة والهادفة إلى زيادة الأرباح من خلال توسعة أسطول الشركة من الحفارات وتوسيع نطاق خدماتنا، كما تعكس هذه النتائج قدرتنا على مواصلة تحقيق نمو الأرباح مع ضمان عمليات آمنة وفعالة ومستدامة، حيث إن خلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل بالنسبة لنا يظل أمراً أساسياً في استراتيجية الشركة ونموها المستقبلي.

وأضاف: يستند النمو المستمر الذي تحققه «أدنوك للحفر» إلى استراتيجيتها التي تجمع بين برنامجها لتوسعة أسطولها ونطاق خدماتها.

يذكر أن الشركة تمتلك وتشغل أسطولاً يتكون من إجمالي 134 حفارة، كما يعكس التوسع السريع في أسطول الشركة من الحفارات منذ الطرح العام الأولي استراتيجيتنا لتحقيق هدف النمو وزيادة الإيرادات تزامناً مع البدء في تشغيل الحفارات.

كما حققت خدمات حقول النفط إيرادات وصلت إلى 533 مليون درهم (145 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة 41% على أساس سنوي. ومن الجدير ذكره أن قطاع خدمات حقول النفط مَكّن الشركة من تحسين الإطار الزمني لاستكمال حفر الآبار وأسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الناتجة من تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز كفاءة عملياتها.