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اقتصاد

«إيدج» تُؤسس مشروعاً مشتركاً افتراضياً مع شركة TTR CNC

إيدج ملتزمة بإبرام شراكات مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة (من المصدر)
15 نوفمبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة إيدج، عن عقد تعاون مع TTR CNC، شركة الهندسة والتصنيع الإماراتية، لتأسيس مشروع مشترك افتراضي لإنتاج محرك طيران من طراز” RABDA”. 
وستعرض ايدج المحرك المُصنّع محلياً خلال معرض دبي للطيران 2023، مما يُؤكد التزامها بإبرام شراكات مع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: “تعدّ الشراكات مع الجهات المحلية الفاعلة ودمج المحركات المصنعة محلياً في طائراتنا المسيّرة شهادة دامغة على التزامنا الراسخ بتوطيد منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ،و تعزيز الصناعة الوطنية”.
وصرّح جابر أحمد بن شيخ مجرن، المالك والمدير العام لشركة TTR CNC: “يُمثل المشروع المشترك الافتراضي مع ايدج خطوة محورية لشركة “TTR CNC” في استعراض قدراتنا الهندسية والتصنيعية المتقدمة”.

إيدج
معرض دبي للطيران
دبي
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