11.6 مليار درهم صفقات وزارة الدفاع خلال «دبي للطيران» في يومين

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023 إعلان مجلس التوازن، توقيع 11 صفقة بقيمة إجمالية 6.9 مليار درهم مع شركات محلية ودولية.

وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأولين لمعرض دبي للطيران 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بحضور زايد سعيد المريخي وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وقال زايد سعيد المريخي: بلغ إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشرة 8 صفقات بقيمة 4.9 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «بلاك دايموند» لشراء منظومة دفاع جوي بقيمة 3.3 مليار درهم والتعاقد مع شركة «أدفانسد إنتجريتد سيستم» لتقديم خدمات الصيانة للطائرات بقيمة 738 مليون درهم.

وأشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023 بلغ 3 صفقات بقيمة 2 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «رايثيون» الأميركية لشراء ذخائر بقيمة 1.4 مليار درهم، والتعاقد مع شركة «ليوناردو» الإيطالية.