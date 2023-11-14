48 طائرة تجارية صفقات اليوم الثاني في «دبي للطيران»

دبي (وام)

شهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران ثلاث صفقات رئيسية للطائرات التجارية، بواقع 48 طائرة، 10 منها من شركة إيرباص لصالح «مصر للطيران»، و38 منها من «بوينج» بواقع 31 لشركة الطيران الإثيوبية، و7 لشركة سكات الكازاخية. فقد أعلنت شركة بوينج والخطوط الجوية الإثيوبية أمس أن الناقلة طلبت 11 طائرة «787 دريملاينر» و20 طائرة 737 ماكس مع خيار شراء 15 و21 طائرة إضافية من الطرازين على التوالي.

وتمثل الاتفاقية التي وقعتها الناقلة الوطنية الإثيوبية في معرض دبي للطيران، أكبر عملية شراء لطائرات «بوينج» على الإطلاق في تاريخ أفريقيا.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي للحركة الجوية في أفريقيا 7.4% حتى عام 2042، وهو ثالث أعلى معدل بين مناطق العالم وأعلى من متوسط معدل النمو العالمي البالغ 6.1%. وأعلنت «بوينج» و«سكات إيرلاينز» الكازاخية أيضاً خلال اليوم الثاني من معرض دبي للطيران عن طلب شراء سبع طائرات من طراز 737-8، وسيؤدي الطلب الأخير إلى مضاعفة أسطول طائرات شركة سكات من طراز 737 تقريباً. ومن ناحية أخرى، أعلنت «مصر للطيران» الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية اليوم توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات «إيرباص» من طراز A350-900.